Técnico do Peru lamenta derrota para Brasil, mas diz estar orgulhoso pela atuação da equipe

A seleção do Peru quase conseguiu arrancar pontos do Brasil nesta quarta-feira (13) no Estádio Nacional de Lima, mas o gol marcado por Marquinhos aos 45' do segundo tempo impediu o empate dos peruanos, deixando um gosto amargo ao final da partida.

Ofensivamente a seleção peruana não conseguiu desempenhar bem com apenas 37% de posse de bola e nenhum chute no alvo nas seis finalizações durante o jogo. No entanto, a estratégia defensiva funcionou principalmente no segundo tempo com a equipe de Fernando Diniz tendo problemas para encontrar espaços no campo ofensivo.

Com o resultado, o Peru fechou a primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com apenas um ponto e nenhuma vitória conquistada em duas partidas. Mesmo assim, o técnico Juan Reynoso elogiou o desempenho e disse que a equipe está em evolução, mas lamentou o empate sofrido no fim.

“Sempre reclamam (imprensa) das substituições, que temos jogadores que fazem suas estreias em Eliminatórias mas eu digo que isso não os incomoda. Falam também que demonstramos um desânimo, mas acho que demos um passo à frente. Dói, mas vai servir de combustível para o que está por vir”.

"Esta sendo difícil jogar contra o Brasil, mas o João demorou apenas 5 minutos em campo para mostrar o seu impacto. No curto prazo, tenho certeza que ele jogará em times grandes. Eu estou orgulhoso desses meninos e animado com o apoio da torcida. Obrigado à todos, à comissão técnica anterior pro gerar esse ambiente. Superamos as expectativas em termos do que imaginamos coletivamente."

Também presente na entrevista coletiva, o jogador Renato Tapia concordou com as palavras do técnico e prometeu que a seleção do Peru conquistará duas vitórias na próxima Data Fifa, nos duelos contra Chile (12 de outubro) e Argentina (17 de outubro).

"Depois do jogo contra o Paraguai eu foquei em atuar como zagueiro, e agora estou disposto a jogar em todas as posições. Sei reconhecer minhas virtudes e meus defeitos, o que me caracteriza é que sou um líder. Não importa se estou fora ou dentro, priorizo ​​e peso o time. Estou feliz, não importa se eu terei que jogar como 6 ou zagueiro, mas vou deixar meu coração, minha alma."

"Cometemos erros, mas vamos buscar seis pontos nos próximos dois jogos. Pensamos positivamente, não estamos nem perto de nos encontrarmos novamente. Felizes e contentes com esse novo processo, com muita humildade e otimismo. Fomos para a Copa do Mundo com um percentual menor de chances do que outras seleções, somos o que somos e trabalhamos para levar alegria ao povo peruano”.