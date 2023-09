Em jogo de quatro gols, Bayern de Munique empata com Leverkusen na Allianz Arena

Nesta sexta-feira (15), em partida válida pela quarta rodada da Bundesliga, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen empataram pelo placar de 2 a 2 na Allianz Arena. Os gols dos bávaros foram marcados por, Harry Kane e Goretzka, enquanto Grimaldo e Palacios marcaram para os visitantes.

Primeiro tempo movimentado

O time mandante começou com tudo, nos cinco primeiros minutos o Bayern de Munique pressionava a saída de bola do Leverkusen. De bola parada, em um escanteio a bola sobra para ele, o “furacão” , Harry Kane, abrir o placar aos seis minutos de jogo, e marcou seu quarto gol na Bundesliga.

A primeira chegada do Leverkusen só aconteceu no minuto 14, com o rápido lateral direito Frimpong. Nessa altura da partida, o Bayern ainda dominava as ações do jogo, com chegadas de Sané em cima das falhas defensivas do lado esquerdo do Leverkusen.

A equipe comandada por Xabi Alonso, começava a se encaixar na partida, o lateral esquerdo Grimaldo, sofreu uma falta na entrada da área dos Bávaros. Após cobrança perfeita, Grimaldo empata o placar para o Leverkusen, na metade da primeira etapa.

Aos 30 minutos, após grande jogada de Boniface, o goleiro alemão Ulreich faz grande defesa, salvando seu time de tomar a virada. Com isso, o time visitante, estava pressionando muito a equipe do Bayern, conseguindo roubar bolas e gerar contra-ataques ao seu favor.

Nos últimos minutos da primeira etapa, os Bávaros conseguem retomar o domínio da partida, emplacando uma pressão muito forte, obrigando assim, o goleiro Hradecky operar 3 milagres seguidos, fazendo a partida ir para o intervalo empatada, no placar de 1 a 1.

Segundo tempo

O segundo tempo começou mais quente, após uma falta no meio campo cometida por Wirtz, o árbitro o advertiu com um cartão amarelo. A primeira chegada do Bayern aconteceu bem no início da segunda etapa, com chute de Kimmich, mas sem perigo acabou mandando a bola nas mãos do goleiro.

Xhaka achou um belo passe entre as linhas para Frimpong, que saiu cara a cara com o goleiro, e bateu forte, mas em cima de Ulreich, o impedimento já havia sido marcado no lance. No lance seguinte, Kane responde com um chute em direção a meta de Hradecky, que desvia e manda a bola para a linha de fundo, com o impedimento já marcado também.

Com jogo menos movimentado até então, Wirtz recebe um grande passe na área, tira os marcadores com um lindo corte e finaliza cruzado, acertando a trave esquerda do goleiro Ulreich. Leverkusen continua pressionando, em chegada de Boniface, que recebe um passe na entrada da área, mas chuta por cima do gol.

Com times já bastante modificados pelos treinadores, uma das substituições de Tuchel surtiu efeito, Tel recebeu passe na esquerda, invadiu a área, passou pelo marcador, e achou um passe para Goretzka no meio da área, que chutou rasteiro no meio do gol, colocando o Bayern em vantagem no marcador novamente.

O juiz assinala 5 minutos de acréscimo, e nos minutos adicionais Hofmann foi derrubado por Davies na área com um empurrão nas costas, e o juiz acabou marcando pênalti para o Leverkusen. Palacios cobra a penalidade, sem chance de defesa para Ulreich, e empata a partida em 2 a 2 para o time visitante. E no último lance da partida, Upamecano em um bate-rebate na área marcou um gol para o Bayern, mas foi encontrado um impedimento na jogada e o gol foi anulado. Finalizando assim, um jogaço entre as duas equipes que terminou empatado.

Situação na tabela

O Leverkusen com o empate se mantém na liderança da Bundesliga, com 10 pontos, enquanto o Bayern de Munique ocupa a vice-liderança, também com 10 pontos.

Próximos jogos

O Bayern volta a campo quarta-feira (20), contra a equipe do Manchester United em jogo válido pela Liga dos Campeões. Já o Leverkusen joga contra p Häcken, nesta quinta-feira (21), em jogo válido pela Liga Europa.