Juventus bate Lazio na abertura da quarta rodada

Neste sábado (16) Juventus e Lazio se enfrentaram em jogo que abriu a quarta rodada da Série A Calcio. A partida fui disputada na casa da Velha Senhora, a Allianz Arena. Os mandantes levaram a melhor pelo placar de 3 a 1. Os gols foram marcados por Vlahovic, duas vezes e Chiesa. Já para os visitantes o gol de honra foi feito por Luis Alberto.

Com a vitória a Juventus chegou ao seu quarto jogo sem perder e soma 10 pontos em 12 disputados. Já a Lazio tem uma vitória nos últimos quatro jogos e soma apenas 3 pontos, se encontrando na décima quinta colocação.

Vitória para assumir a liderança provisória

A Velha senhora veio para o primeiro tempo para já liquidar a partida. Logo aos 2 minutos, depois de uma batida de falta de Chiesa a defesa afastou mal e Kostic soltou o pé cruzado. Ivan Provedel foi obrigado a fazer a defesa evitando o primeiro gol. Aos 9, após erro na saída de bola dos Águias, McKannie roubou e tocou para Locatelli que cruzou para Vlahovic. O atacante Sérvio chegou batendo de primeira para abrir o placar. Aos 13 minutos depois de batida de escanteio, Kostic, de novo, chutou forte obrigando outra boa defesa do goleiro visitante. Depois de muita pressão dos mandantes, a Lazio conseguiu armar uma boa jogada. Depois do passe de Luis Alberto, Kamada acertou de voleio mas parou em Szczesny. Antes do final da primeira etapa, depois de boa jogada trabalhada da Juventus, Chiesa recebeu a bola e mandou uma "bomba" para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, os Águias voltaram para tentar diminuir o prejuízo que havia sido construído no primeiro. Porém que chegou melhor foi novamente a Juve. Logo aos 3 minutos, Rabiot obrigou Provedel a fazer dois milagres. Aos 20, depois do erro na saída de bola, Luis Alberto conduziu e da entrada da área acertou um lindo chute colocado no ângulo para fazer 2 a 1 e colocar os visitantes de volta na partida. Mas a empolgação durou pouco, aos 23, o americano McKannie lançou o camisa 9 sérvio, Vlahovic, que dominou tirando do zagueiro e mandou a bola para fundo da rede fazendo 3 a 1. A Juventus por muito pouco ainda não fez o quarto, mas ficou por isso mesmo.

Próximos confrontos

Na próxima rodada a Juventus encara o Sassuolo fora de casa no próximo sábado (23), às 13h. Já a Lazio, tem a sua estreia na Champions League na próxima terça (19), contra o Atlético de Madrid em sua casa.