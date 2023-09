Em jogo emocionante, Darmsgard e M'gladbach empatam em 3 a 3

Darmsgarg e Borussia Monchegladbach se enfrentaram neste domingo (17), em partida válida pela quarta rodada da Bundesliga, e as equipes protagonizaram um grande jogo, que terminou empatado em 3 a 3.

A partida começou eletrizante com a equipe da casa dominando as ações e abrindo 3 a 0 na primeira etapa. O primeiro gol foi aos oito minutos, com Marvin Mehlem. Não demorou muito para chegar ao segundo, aos 10. Matej Maglica ampliou o placar para os mandantes. O zagueiro estava na área para uma cobrança de escanteio, que virou rebote. O camisa 5 subiu alto no segundo pau e testou para o fundo da rede. Aos 33, aproveitando uma sobra de bola em cobrança de escanteio, Tim Skarke anotou o terceiro gol para o time da casa.

A etapa final foi totalmente diferente do que foi apresentado no primeiro tempo. O Borussia foi para cima, e com três do tempo complementar, recebeu uma falta dentro da área e teve a chance de diminuir o placar. O pênalti foi cometido pelo zagueiro Maglica, que por ser o último homem, acabou expulso.

Cvancara perdeu a cobrança, em bela defesa de Schuhen, mas nada que abalasse o emocional dos visitantes. Aos 11 minutos, Jordan Pefok diminuiu o placar após receber bom passe de Reitz. Aos 28, Neuhaus fez o gol que deu esperanças a equipe visitante, com passe de Cvancara, que não se abalou com a cobrança de pênalti perdida e continuou criando grandes chances para o M'gladbach.

Quis o destino que o gol que daria o empate aos visitantes fosse de Cvancara. Aos 32 da etapa final, o camisa 31 aproveitou sobra na entrada da área e acertou um chutaço no canto esquerdo do goleiro. Golaço para o time do Norte-Vestfália, e empate em 3 a 3 conquistado.

- Agenda

O Darmsgard volta a campo na próxima sexta-feira (22), às 15h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Stuttgart. Já o Borussia M'gladbach enfrenta o RB Leipzig, no sábado (23), às 10h30 (horário de Brasília).