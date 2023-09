Roma atropela Empoli, e vence a primeira na Serie A

Roma e Empoli se enfrentaram neste domingo (17), em partida válida pela quarta rodada da Serie A, e o time da casa venceu por 7 a 0. O time da capital italiana chega a sua primeira vitória no campeonato e se afasta da zona de rebaixamento.

A primeira etapa começou a 100 quilômetros por hora. Aos 32 segundos de partida, a Roma teve um pênalti a seu favor, após o zagueiro adversário tentar interceptar, com o braço, um cruzamento para Lukaku. Dybala foi para cobrança e converteu para abrir o placar para a equipe da capital italiana. O time da casa rapidamente ampliaria o placar, aos sete minutos, com Renato Sanchez, de cabeça.

A vida do Empoli ficou mais difícil quando Alberto Grassi marcou contra aos 35 do primeiro tempo, e permitiu que a Roma ditasse o ritmo total da partida até o fim da etapa inicial.

O segundo tempo começou com a Roma adotando a mesma postura do primeiro tempo, e logo aos nove minutos da etapa final, Dybala fez grande jogava, driblou e deixou a marcação no chão, e bateu na saída do goleiro para fazer seu segundo gol na partida e ampliar o placar. O camisa 21 ainda quase chegou ao seu terceiro gol na partida em cobrança de falta, mas a bola explodiu no travessão.

O gol mais bonito da partida ficou por conta de Cristante, aos 33 minutos. O camisa 5 recebeu bola escorada por Belotti e acertou um chute do meio da rua para ampliar o placar. E ainda teve tempo para mais: Em contra ataque, Belotti carregou a bola por todo o campo, e enfiou uma bola açucara para Lukaku marcar seu primeiro gol com a camisa da Roma.

Os Lobos não perderam a fome e foram em busca do sétimo gol. Em cobrança de escanteio, Mancini brigou na área e cabeceou para dar números finais a partida.

- Agenda

A Roma volta a campo na próxima quinta-feira (21), quando enfrenta o Sheriff, às 13h45 (horário de Brasília), pela estreia da UEFA Europa League. Já o Empoli joga somente no domingo (24). às 07h30 (horário de Brasília), e receberá a Internazionale, pela Serie A.