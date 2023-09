Arsenal vence Everton e segue na cola dos líderes na Premier League

Deu a lógica! Diante de um Everton em crise profunda, o Arsenal venceu pelo placar suficiente de 1 a 0, no Goodison Park e continua na terceira posição com 13 pontos. No outro lado, os Toffees seguem em baixa, na zona de rebaixamento e sem nenhuma vitória na competição. O gol do triunfo londrino foi marcado por Trossard, que entrou no segundo ttempo.

Arsenal até marca, mas para no VAR e o primeiro tempo fica zerado

Quase na metade da etapa inicial, as duas equipes estavam ali, querendo pouco sair para o jogo, foi quando o time londrino resolveu da uma animada e tirar o zero. No entanto, aconteceu o primeiro lance polêmico.

Em lançamento no ataque, Nketiah dominou e serviu com capricho ao Gabriel Martinelli, colocar no canto, porém, o VAR verificou a jogada e viu impedimento do centroavante inglês. No mesmo lance , um possível baque para os Gunners, Martinelli sentiu um incômodo no joelho e precisou ser substituído.

Após esse momento, a partida voltou a ficar morna e as duas equipes pouco apresentava até o término do primeiro. Apenas uma batida de Ben White que o goleiro Pickford, diante disso ficou tudo igual na saída do intervalo.

Trossard marca e garante os três pontos

No retorno dos vestiários, o Arsenal esteve mais disposto a ir pra casa com o resultado positivo. Logo no primeiro lance de perigo , Declan Rice entregou de presente pro Odegaard, que bateu forte no alto, Pickford fez uma defesa espetacular e mandou pra escanteio.

Por volta da metade do tempo regulamentar, os Gunners seguiam imprensando o adversário no seu campo de ataque. Com isso o gol era questão de tempo e foi conseguido em um boa jogada ensaiada. A equipe realizou um bela troca de passes após escanteio curto, quando Odegaard achou Saka que tocou pra trás e de chapada, Trossard colocou no canto esquerdo, sem chances para o Pickford.

Nos restantes finais na partida , o Arsenal tentava aumentar o placar , aproveitando a fragilidade do Everton. Na chance mais perigosa, Odegaard foi acionado na direita, tentou cruzado, Pickford defendeu e no rebote, Fabio Vieira mandou nos pés da defesa. Mesmo com tudo isso , os Gunners não conseguiram aumentar o marcador e se contentaram com o resultado mínimo.