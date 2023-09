Artilheiro na China, ex-Corinthians e Santos disputa protagonismo na Champions da Ásia

A fase de grupos da Champions League da Ásia começou. O campeonato reunirá craques como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e muitos outros. Mas, um atacante brasileiro que se destaca no futebol asiático há mais de cinco temporadas, aparece entre os atletas de destaque: Léo Souza, jogador do Zhejiang, da China.

O atacante já anotou 17 gols em 19 jogos na Super Liga Chinesa e é o artilheiro da competição. Em toda a temporada, são 25 jogos, 17 bolas na rede e seis assistências – o que dá uma média de 0,92 em participação em gols quando está no banco.

Cabe ressaltar que no futebol asiático, Léo já foi artilheiro da segunda e terceira divisões da J-League e foi eleito melhor jogador da segunda divisão do campeonato japonês em 2019, quando jogava pelo Albirex Niigata.

O Zhejiang, equipe do atacante brasileiro, estreia na próxima quarta-feira (20), contra o Buriram United, da Tailândia, às 7h (horário de Brasília). A partida é válida pelo grupo H, que ainda conta com os times: Melbourne City e Kofu.

"Será uma excelente competição. A Champions League da Ásia sempre foi competitiva e agora com a chegada de outros grandes astros do futebol, a visibilidade aumenta. Para mim, será muito importante, gosto de competições de alto nível. Estou muito entusiasmo e vou dar o meu máximo para ajudar minha equipe da melhor forma", disse o artilheiro.

Antes de brilhar nos gramados do oriente, Léo começou sua trajetória no futebol brasileiro. Nascido em Sorocaba (São Paulo), o atacante teve início categorias de base no Red Bull Brasil, depois passando por Corinthians e Ituano, até chegar ao Santos em 2016.

Foto: Divulgação/Corinthians

Menino da Vila, o centroavante atuou em 16 partidas pelo Peixe e anotou três gols, entre as categorias Sub-20 e Sub-23. Agora ele projeta um possível encontro com outro atacante revelado no Santos, Neymar, que está no Al-Hilal e jogará a Champions League da Ásia.

"Neymar é uma referência do futebol mundial, assim como o Cristiano Ronaldo. São craques que te animam ainda mais a mostrar o seu trabalho. Mas, antes de pensar neles, precisamos viver o agora e dar o nosso melhor na fase de grupos. Nosso time vem se preparando forte para isso e espero que nosso trabalho seja abençoado", finalizou Léo.