Manchester City passa sufoco, mas vira e vence Estrela Vermelha na UCL

Nesta terça feira (19), os atuais campeões da Champions League, Manchester City, estrearam contra o Estrela Vermelha. A partida foi disputada no Emirates Stadium e acabou com o resultado positivo para os mandantes. Com gols de Julian Alvarez e Rodri, o time de Pep Guardiola venceu por 3 a 1.

O primeiro tempo parecia que a zebra iria aparecer. Mesmo com uma pressão muito grande do Manchester City quem saiu ganhando foi o Estrela Vermelha. Porém na volta do intervalo os Cityzens voltaram com a mesma pressão e conseguiram virar a partida.

Pressão sem gols

A primeira etapa foi completamente dominada pelos mandantes. Desde o primeiro minuto de jogo a equipe começou marcando em cima e sem deixar o adversário respirar. A primeira grande chance foi justamente com o espanhol Rodri. Depois de bela jogada o volante arriscou de fora e obrigou o goleiro a fazer sua primeira defesa. Aos 28, depois de escanteio batido por Bernardo SIlva, o zagueiro Nathan Aké cabeceou, mas Glazer estava lá para salvar mais uma vez. Julian Álvarez tentou de fora da área, mas parou de novo no goleiro. O City acabou com impressionantes 22 chutes antes do intervalo.

Após se segurar o primeiro tempo inteiro, o Estrela Vermelha conseguiu achar um contra ataque aos 44 minutos. Ivanc achou Bukari por trás da zaga. O atacante ajeitou e bateu forte na saída do goleiro, o gol foi anulado pelo assistente, porém validado pelo VAR.

A virada

No segundo tempo, o time de Pep Guardiola não mudou sua postura e com apenas 1 minuto empatou o jogo. Álvarez recebeu o passe de Haaland e teve a frieza para driblar e empurrar para o fundo da rede. Aos 7, Walker chegou a marcar, mas por impedimento o gol foi anulado. Haaland quase deixou sua marca depois da falha de Glazel, porém o goleiro conseguiu se recuperar e fazer belíssima defesa. Aos 59, Álvarez bateu falta para a área. Glazel foi sair de soco no entanto errou a bola e mandou ela direto para o gol, sendo assim a virada dos atuais campeões. Aos 72, Rodri fez jogada individual e bateu no cantinho para fechar o placar. O Manchester City acabou a partida com um número impressionante de 37 chutes no jogo.

Próximos confrontos

O Manchester City enfrenta agora enfrenta o Nottingham Forest no próximo sábado as 11h. Já pela Champions League, os ingleses enfrentam o RB Leipzig em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos.