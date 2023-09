Com gol de Bellingham, Real Madrid vence Union Berlin no apagar das luzes

O Real Madrid pressionou muito e marcou o gol no apagar das luzes, e venceu o estreante Union Berlin por 1 a 0, nesta quarta-feira (20), no Santiago Bernabéu, pela primeira rodada do grupo C da UEFA Champions League, com gol de Bellingham aos 49 minutos do segundo tempo.

Primeiro tempo morno

Real Madrid e Union Berlin voltaram para os vestiários empatando em 0 a 0.

Os merengues trocaram muitos passes, e ficaram mais tempo com a bola, mas não conseguiram criar boas oportunidades em cima do time visitante, que diante de sua proposta, fez um ótimo primeiro tempo, indo para o intervalo segurando o maior campeão da competição dentro do Bernabéu.

A primeira oportunidade perigosa veio aos seis minutos, da cabeça de Joselu, que cabeceou livre dentro da área, e a bola saiu para a linha de fundo tirando tinta do travessão. O jogo ficou morno até os minutos finais da primeira etapa, com um Real Madrid dominando a posse de bola, mas sem chances. Enquanto os alemães conseguiram apresentar um sistema defensivo muito sólido, diante do poderoso ataque merengue. O apito do juiz soou, encerrando os primeiros 45 minutos de partida no placar de 0 a 0.

Real Madrid desperdiça oportunidades

O time comandado por Ancelotti voltou com uma postura diferente para o segundo tempo, ainda assim tendo muita posse, mas conseguiu criar muitas oportunidades de gol desta vez. Enquanto o time do Union voltou do vestiário com a mesma proposta de se defender. Com um começo avassalador, o Real quase marcou um golaço em jogada de Rodrygo, que chega bem pela direita e tenta o chute, que foi bloqueado pelo goleiro. A bola sobrou com o Real. Lucas Vázquez fez o cruzamento, e Rodrygo chegou de novo, pegando de primeira, de voleio. E a bola explodiu na trave.

Na metade da segunda etapa, mais uma bola na trave dos espanhóis, aos 17 minutos Joselu recebeu cruzamento na medida de Rodrygo. Ele cabeceou no meio da área, Rönnow espalmou e a bola carimbou a trave do time comandado por Urs Fischer. Aos 20, os dois times se modificaram em busca do resultado. No Real entraram: Valverde e Kroos, e saíram: Tchouaméni e Camavinga. Já pelos alemães, entraram: Aaronson e Volland, saíram: Laïdouni e Behrens. E com as modificações o time da casa ficou ainda mais insinuante, aos 35, com Joselu fazendo um lindo pivô dentro da área, que bateu de costas para o gol e viu a redonda raspar a trave adversária. A partida ia se desenrolando para terminar empatada, mas no Bernabéu o Real Madrid é mortal.

Merengues conseguem a vitória nos acréscimos

Aos 48 minutos, Kroos cobrou escanteio para Valverde, que carregou a bola livre para a entrada da área e tentou o chute. A bola foi no canto, mas a zaga conseguiu interceptar. Que sobrou novamente na defesa, e o oportunista Bellingham teve o trabalho apenas de empurrar ela para as redes. Sacramentando o placar de 1 a 0, em um jogo que os merengues tiveram dificuldade para criar oportunidades.

Próximos confrontos

O Real volta a campo neste domingo (24), contra o Atlético de Madrid, em partida válida pela La Liga. Já pela Champions, os merengues visitam o Napoli no dia 03 de outubro. Enquanto o Union Berlin recebe o Hoffenheim, no sábado (23), pela Bundesliga. Já pela competição continental, volta a campo contra a equipe do Braga, no dia 3 outubro.