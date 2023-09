Gol solitário de Sima garante vitória do Rangers sobre Betis

Em partida válida pela primeira rodada do grupo C da Europa League, o Rangers bateu o Betis por 1 a 0, com gol de Sima, no Ibrox Stadium, em Glasgow.

Muito equilíbrio

A primeira etapa foi marcada por uma grande igualdade entre as equipes. Posses de bola parecidas, mesmo número de finalizações (5 x 5) e chances criadas para ambos lados.

A maior delas, foi perdida pelo Rangers. Logo aos quatro, Roofe fez lindo passe de Trivela e deixou Matondo na cara do gol, porém, o jovem ponta galês parou em grande defesa do experiente Claudio Bravo.

Após o susto, a equipe espanhola acordou na partida. Pelo flanco esquerdo, o récem-contratado Abde Ezzalzoulli, foi muito acionado, e deu trabalho para o capitão Tavernier na primeira etapa, criando boas possibilidades e sendo o “desafogo” dos verdiblancos.

Nos minutos finais, os donos da casa até ensaiaram uma pressão, porém, sem criatividade, não conseguiram o gol. Assim, o primeiro tempo acabou em zero a zero.

Triunfo dos Light Blues

A equipe escocesa voltou para os quarenta e cinco minutos finais em busca dos três pontos. Aos 54, Marc Roca recebeu cartão amarelo por falta na entrada da área em Roofe. Na batida, Barisic cobrou com maestria, mas Bravo fez linda defesa e mandou para escanteio.

Aos 68, Bravo não foi capaz de salvar o Betis mais uma vez. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Roofe na pequena área, porém o atacante parou no goleiro chileno mais uma vez. Após a defesa, um bate e rebate aconteceu na área e a bola chegou aos pés de Sima, que com Bravo no chão, abriu o placar para os mandantes.

Os vinte minutos restantes foram também de domínio escocês. Os Gers se mantiveram com a posse de bola, e com a grande atuação da segunda etapa, garantiram os três pontos na estreia.

Agenda

Ambas as equipes voltam a campo no domingo (24) por suas ligas nacionais. O Rangers recebe o Motherwell, às 11h, enquanto o Betis recebe o Cádiz às 13h30. Pela Europa League, os times jogam na quinta-feira (5) às 13h45. Os escoceses vão ao Chipre enfrentar o Aris Limassol e os espanhóis, recebem o Sparta Praga.