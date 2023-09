De servente de pedreiro aos gramados da Conference League! Rwan Cruz celebra boa fase no Ludogorets

O atacante Rwan Cruz é um dos destaques do PFK Ludogorets, da Bulgária, neste começo de temporada. Em partida válida pela estreia da equipe no gupo H da Conference League, o jogador ex-Santos e Vasco da Gama marcou um dos gols da vitória por 4 a 0 sobre o Spartak Trnava, da Eslováquia.

Rwan é uma das diversas histórias de jogadores que conseguiram mudar de vida através do esporte. O atacante estreou profissionalmente no Santos em 2022, porém, dois anos antes, durante a pandemia da COVID-19, trabalhou como ajudante de pedreiro e quase desistiu do futebol.

O começo

O camisa 99 foi criado em Cajuru Seco, um pequeno bairro de Recife, onde frequentava uma escolinha aos sete anos. Aprovado nas categorias de base do Náutico, Rwan cruzava a cidade para conseguir ir aos treinos. Com o tempo, se transferiu para o Sport, onde ficou por três anos e conquistou dois títulos na base.

Rwan conseguiu uma chance de jogar no Figueirense e se mudou para Santa Catarina, onde ficou nove meses morando debaixo da arquibancada, sem poder jogar, por conta de problemas com sua transferência. Sem espaço, ele foi para o Flamengo de Guarulhos, em 2020, mas por conta da pandemia o clube ficou sem calendário e o atacante se viu obrigado a voltar para o Recife, para ajudar seu pai.

"Superei muita coisa durante a minha vida, lembro que no começo eu atravessava a cidade e não tinha dinheiro para a condução. Às vezes pedia para o motorista para deixar eu entrar por trás no ônibus, para conseguir treinar. Quando fiquei sem clube, comecei a trabalhar na obra com meu pai, aí ele não tinha que ficar pagando ajudante. Então, eu ajudava e trabalhava com alegria, sem nenhum problema. Depois ainda arrumava tempo para fazer o meu treino na praia", conta Rwan.

Foto: Divulgação/PFK Ludogorets

Um convite que mudaria a vida



Após boas atuações pela equipe paulista, recebeu o convite que mudaria sua vida: teste no Santos. Aprovado, não demorou para Rwan brilhas na base do clube. O atacante foi um dos principais destaques na equipe do Santos no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior 2022 e concorreu ao prêmio de craque da competição. Foram nove jogos, seis gols e duas assistências.

“Hoje olho para trás e sorrio com isso. Foi uma luta, mas hoje consigo viver de futebol e, o mais importante, ajudo minha família como posso. Disputar campeonatos continentais como a Conference League era um sonho, mas logo se transformou em objetivo. E hoje estou aqui, venci através do esporte que amo e tenho fé de que muitas coisas boas ainda estão por vir”, disse o jogador.

Em destaque na base, Rwan Cruz passou a treinar com o elenco profissional e fez sua estreia no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Ao todo, foram 37 jogos e marcou cinco gols marcados e deu uma assistência.

O Menino da Vila foi emprestado pelo Santos ao PFK Ludogorets por uma temporada e com opção de compra. O atleta estava emprestado ao Vasco da Gama. O time de Rwan é o líder do grupo H da Conference League, após a goleada da última quinta-feira (22), na chave que ainda conta com o FC Nordsjælland (Dinamarca) e o Fenerbahçe (Turquia).