Com gol de Reus, Borussia Dortmund bate Wolfsburg e sobe na tabela da Bundesliga

Na manhã do último sábado (23) o Borussia Dortmund recebeu o Wolfsburg no Signal Iduna Park, na partida válida pela quinta rodada da Bundesliga. E jogando em casa o Dortmund venceu por 1 a 0, com gol de Marco Reus.

Com a vitória o Dortmund subiu para a quinta posição, com 11 pontos, um abaixo de Stuttgart, Leipzig e Hoffenheim. O Wolfsburg fica na sétima posição, com nove pontos, um abaixo do Leverkusen e três acima de Frankfurt, Union Berline Freiburg.

Reus marca para mais três pontos pro Dortmund!

A primeira chance da partida foi logo aos cinco minutos, quando, em uma falta na entrada da área Reus bateu por cima da barreira, mas Casteels espalmou para longe. Aos 14 foi a vez do Wolfsburg chegar pela primeira, vez, quando Maehle conseguiu o cruzamento da direita e obrigou Kobel a espalmar para longe, com a bola ainda desviando na trave antes de sair em escanteio.

Aos 20 Ozcan arriscou a finalização de fora da área e mandou a bola por cima do gol. E com 36 Tomás recebeu o passe, arrancou, tabelou com Wind e conseguiu o chute forte, mas Kobel espalmou no canto direito, mandando a bola para escanteio. Por fim, aos 45 Brandt cruzou a bola na área e Hummels desviou, mas mandou a bola nas mãos de Casteels.

O segundo tempo seguia o ritmo do primeiro de poucas chances criadas, tendo a primeira aos 19 apenas, quando Nmecha bateu forte de fora da área e mandou pela esquerda do gol. Três minutos depois Brandt recebeu o passe e conseguiu o chute, mas Casteels espalmou para longe.

Então aos 23 minutos Brandt recebeu o passe feito por Malen na esquerda e cruzou rasteiro para Reus chegar batendo na entrada da área para o fundo das redes!

Com 31 minutos Wind, na entrada da área, conseguiu o chute, mas mandou a bola pela direita do gol, sendo essa a última chance da partida.

Próximos jogos

O Dortmund agora joga na sexta-feira (29), às 15h30, quando visita o Hoffenheim. O Wolfsburg joga no sábado (30), às 10h30, quando recebe o Eintracht Frankfurt.