Rodri é expulso, mas Manchester City vence Nottingham Forest na Premier League

"Sigo invicto, meu amor! Sigo invicto!", a música do rapper carioca Filipe Ret pode ser usada para embalar a campanha invencível do Manchester City na temporada 2023/24 na Premier League. O time de Pep Guardiola alcançou mais um triunfo neste sábado (23), contra o Nottingham Forest, por 2 a 0, no Etihad Stadium.

Os gols foram marcados ainda no início do primeiro tempo com Phil Foden, aos 7, e Haaland, aos 14, para dar tranquilidade aos citizens na tabela. Nem mesmo a expulsão de Rodri no primeiro minuto do segundo tempo abalaram a equipe e o resultado foi mais uma rodada isolado na maior competição da Inglaterra.

Gols no início ajudam City a se manter invicto

O primeiro gol saiu logo no comecinho do primeiro tempo. Aos 7, em grande jogada trabalhada pelos comandados de Guardiola, Rodri lançou Walker no ataque. O lateral escorou para trás e Foden apareceu para finalizar de primeira e vencer o goleiro Turner: 1 a 0.

Não demorou muito para que Haaland fosse às redes para marcar o segundo. Aos 14, outro golaço! Matheus Nunes recebeu um belo passe de Julián Álvarez e fez o corta-luz. Foden recebeu e passou para o meia, que cruzou na cabeça de Haaland para ampliar: 2 a 0.

Rodri é expulso e Manchester City mantém vantagem

No segundo tempo, veio o susto. Logo no primeiro minuto, Rodri tentou proteger a bola perto da bandeirinha de escanteio e se desentendeu com Gibbs-White. Em um ato impensado, o volante agarrou o rival pelo pescoço e o camisa 10 do Nottingham Forest foi ao chão.

Após análise no VAR, o árbitro expulsou Rodri e deu amarelo para Gibbs-White. O Manchester City ficou com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, mas manteve a defesa firme e não sofreu gols, confirmando mais uma vitória na Premier League.

Agenda

No meio de semana, na quarta-feira (27), o Manchester City encara o Newcastle, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, às 16h, no St. James Park Stadium.

O Nottingham Forest, por sua vez, só volta a campo no domingo (1º), às 10h, em casa, para receber o Brentford pela Premier League.