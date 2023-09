Manchester United vence Burnley e quebra jejum de cinco jogos sem vitórias

Nada como um alívio e sair da iregularidade. Apesar de não ter sido umas das melhores jornadas, o Manchester United derrotou o Burnley pelo marcador mínimo de 1 a 0, no Turf Moor e se recupera na Premier League. Os Devils saltaram para oitavo com nove pontos, enquanto os Clarets seguem segurando a lanterna. O gol solitário da partida foi marcado por Bruno Fernandes, em uma batida certeira de primeira na tarde do último sábado (23).

Bruno Fernandes acerta um belo gol no fim da primeira etapa

Precisando da vitória, Ten Hag preferiu modificar a equipe em relação a partida anterior contra o Bayern, sacando Eriksen e Pellistri, colocando McTominay e Mejbri. Tudo isso para encerrar o longo jejum de cinco jogos. No entanto quem obteve a melhor oportunidade foi o Burnley.

No minuto 20, Amdouni recebeu sozinho, bateu cruzado e carimbou o poste direito. Alguns minutos depois, os Devils chegaram a abrir o placar, mas pararam no VAR. Em cobrança de escanteio, Jonny Evans cabeceou firme no fundo da rede. Porém, o árbitro foi olhar na tela de vídeo e verificou impedimento de Hojlund, que atrapalhou o goleiro Trafford.

Nos minutos finais, os Clarets aumentaram a produtividade no campo de ataque, mas faltava organização em criar chances de perigo. Diante disso, o Manchester foi mortal e contou com um belo gol do maestro. Em lançamento da defesa de Jonny Evans, Bruno Fernandes viu o caminho da bola e soltou uma chicotada de primeira, carimbando o lado esquerdo do alvo e terminando a primeira etapa com o 1 a 0.

United se segura e garantem os três pontos

Na volta do intervalo, o Burnley arriscava furar o bloqueio defensivo adversário, mas assim como no primeiro tempo pecava na falta de criatividade. No outro lado, o United apostava nos contra-ataques e quase ia marcando após o Hojlund receber o passe de cabeça de Rashford, mas a defesa tirou. Após esse momento, o jogo caiu de produção e as equipes pouco produziram nesse começo de etapa final.

Apenas a partir dos 30 minutos que os donos da casa resolveram mexer. Entraram Jay Rodriguez, Sander Bage e Larsen, colocando assim mais fôlego no ataque. As substituições surtiram efeito e o time ficou mais vivo no setor ofensivo. Aos 37, Sander Bage subiu mais que toda a defesa, mas errou a cabeçada e subiu demais.

Com o passar do tempo, a pressão da equipe do Noroeste inglês foi se extinguindo e o Manchester soube se suportar na marcação, quase selando o caixão nos acréscimos. Através de um malabarismo de Bruno Fernandes, parando em uma boa defesa de Trafford. Entretanto, o placar foi mantido até o término da partida. Se não foi um primor de atuação dos Devils, pelo menos fez o suficiente para tirar um princípio de crise.