Arsenal sai na frente, mas Tottenham busca duas vezes o empate na Premier League

Neste domingo (24), Arsenal e Tottenham fizeram o clássico do norte de Londres pegar fogo na Premier League. A partida terminou empata em 2 a 2, no Emirates Stadiu e as equipes perderam a chance de encostar no líder Manchester City.

Agora, com 14 pontos, Tottenham e Arsenal ocupam, respectivamente, a quarta e a quinta colocação do Campeonato Inglês. O Liverpool, que venceu na rodada, é o segundo colocado com 16 pontos, enquanto o Brighton é o terceiro, com 15.

Romero se complica, mas é salvo por Son

Se por um lado Heung-Min Son teve uma grande partida com dois gols marcados, Romero, também do Tottenham, não pode dizer o mesmo. O zagueiro dos Spurs teve uma de suas piores atuações e foi diretamente responsável pelo resultado da partida.

Primeiro, aos 26 minutos do primeiro tempo, com um gol contra. Saka recebeu na direita de ataque, limpou e finalizou colocado, Cristian Romero tentou afastar, mas pegou de canela e matou o goleiro colocando contra o próprio gol: 1 a 0 para o Arsenal.

Ainda na primeira etapa, Son empatou para os visitantes. Maddison invadiu a área e rolou para trás e o camisa 7 rolou para as redes. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no gol. A partida foi para o intervalo com 1 a 1.

Segunda etapa repete a primeira

Não satisfeito com o gol contra na primeira etapa, Romero resolveu aparecer novamente na partida. Aos 50, ele tocou com a mão na bola dentro da área e cometeu o pênalti, que foi revisado e confirmado pelo VAR. Bukayo Saka cobrou a penalidade e converteu para deixar os Gunners novamente na frente: 2 a 1.

Foi aí que Son apareceu novamente. O camisa 7, que assumiu a responsabilidade com a saída do artilheiro Harry Kane, empatou a partida de novo. Maddison puxou o contra-ataque e deu nova assistência para o sul-coreano, que tocou na saída de Raya para empatar: 2 a 2.

Agenda

O Tottenham volta a campo no próximo sábado (30), para encarar no Liverpool no New Tottenham Hotspur Stadium, pela Premier League. Já o Arsenal, encara o Brentford na quarta-feira (27), pela Copa da Liga Inglesa, no Gtech Community Stadium.