Após alcançar marca centenária na Suécia, volante ex-Botafogo celebra: “Muito feliz”

Criado nas categorias de base do Botafogo, o volante Erick Brendon tem feito história atuando na Suécia. Quando surgiu na base Alvinegra, Erick atuava como lateral-direito e foi capitão da equipe sub-20 que levantou o título Carioca da categoria em 2014. O volante está no país europeu desde 2019, quando acertou com o IFK Värnamo, desde lá, o brasileiro acumula 113 jogos no país. Erick celebrou a marca e projeta alcançar números ainda mais expressivos.

“Muito feliz por poder alcançar uma marca tão expressiva como essa. É o sonho de qualquer garoto que é apaixonado por futebol poder jogar na Europa e conseguir vencer. Quando recebei o convite para vir atuar aqui, não pensei duas vezes, mas também sabia dos desafios que seria ficar longe da família, o frio, alimentação e a adaptação à uma cultura diferente. Hoje, fico muito feliz por estar totalmente adaptado, podendo desempenhar um bom futebol e sendo capaz de alcançar uma marca como essa”, disse.

Erick Brendon fala sobre estar adaptado ao futebol sueco e não pensa em retornar ao Brasil agora

Além do Botafogo, Erick atuou por outras equipes do Rio de Janeiro, entre elas, o América. Na atual temporada, Erick Brendon soma 22 jogos pelo Östersunds FK. O brasileiro destacou que está bem adaptado ao futebol sueco e que não pensa em retornar ao Brasil no momento.

“Estou bem adaptado ao futebol aqui da Suécia, também ao país, uma cultura muito diferente da nossa no Brasil. Aqui eu tenho uma qualidade de vida muito boa, o país proporciona isso. Não tenho o pensamento de voltar ao futebol brasileiro no momento, eu espero poder permanecer aqui por mais alguns anos, seguir crescendo, alcançando grandes números e, quem sabe, daqui a algum tempo, poder voltar a atuar no Brasil”, concluiu.