Saiba como se saíram os principais times da Inglaterra na terceira rodada da Copa da Liga

Entre terça (26) e quarta-feira (27), 32 times ingleses entraram em campo para disputar 16 vagas, entre eles, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Newcastle. Após o término de todas as partidas, nós da VAVEL vamos resumir como as equipes citadas se saíram nos duelos.

Os Red Devils, mesmo usando um time alternativo, jogaram em casa e não tomaram conhecimento da equipe comandada pelo ex-jogador francês Patrick Vieira. O placar de 3 a 0 representou muito bem o que foi a partida durante os 90 minutos.

Garnacho, aos 21 minutos, recebeu de Dalot e abriu a contagem. Aos 26, Casemiro começou a brilhar e marcou de cabeça em cobrança de escanteio de Mason Mount. Aos 9 do segundo tempo, Casemiro, com extrema categoria, fez um lançamento e deixou Martial na cara do gol para o francês dar números finais à partida.

Brentford x Arsenal

Os Gunners tiveram um confronto complicado fora de casa contra o Brentford, que é um adversário indigesto quando joga como mandante. No entanto, mesmo rodando o plantel, os comandados de Mikel Arteta foram capazes de conquistar a classificação ao vencerem a partida por 1 a 0.

O gol do jogo saiu bem cedo, logo aos 7 minutos, em erro bobo de saída de bola do Brentford. No lance, Nketiah foi esperto, retomou a posse no campo de ataque e acionou Reiss Nelson, que, sem titubear, tirou do goleiro com um chute colocado no canto. Para quem achava que a vida dos Gunners seria tranquila, estava enganado, pois no segundo tempo, os donos da casa foram pra cima, tiveram um gol anulado, criaram um caminhão de oportunidades, mas não foram eficazes.

Chelsea x Brighton

​​​​​​​Os Blues receberam o Brighton, outro adversário conhecido por roubar pontos do Big Six na Premier League, mas, mesmo também utilizando time alternativo, garantiram uma vitória de 1 a 0 para se assegurar nas oitavas de final.

A partida foi marcada por um alto volume de erros em saída de bola, o que gerou diversas oportunidades claras de gol para os dois lados, mas as equipes não aproveitaram essas chances. O gol da partida foi acontecer aos 33 minutos da primeira etapa, em jogada trabalhada de pé em pé que foi concluida em gol pelo jovem atacante Nicolas Jackson. O Brighton, depois de sofrer o gol, criou boas oportunidades e poderia ter empatado o duelo, mas não foi certeiro e o placar terminou em 1 a 0 para o Chelsea.

Liverpool x Leicester

Jogando em casa e com o apoio da torcida, os Reds conseguiram superar o Leicester, mesmo saindo atrás do placar, e conquistaram uma classificação ao vencer por 3 a 1.

O primeiro gol da partida foi marcado por McAteer, que recebeu sozinho contra Kelleher em bom contragolpe feito pelo Leicester e não desperdiçou a chance.

A reação do Liverpool só foi ocorrer na segunda etapa, o primeiro gol aconteceu aos 3 minutos em boa jogada finalização cruzada de Gakpo suficiente para superar Jakub. O segundo tento, um golaço de placa, foi marcado por Szoboszlai aos 24 minutos após o meio-campista acertar um petardo de fora da área na gaveta. Por fim, Diogo Jota, em finalização de letra, marcou mais um golaço no jogo e deu números finais ao duelo.

Newcastle x Manchester City

O principal confronto desta rodada de mata mata da Copa da Liga ocorreu nesta partida. Os Citizens, que pouparam suas peças, perderam para o Newcastle por 1 a 0 e deram adeus à Carabao Cup.

O City até iniciou superior no jogo e perdeu duas chances iniciais com Julián Alvarez, mas o Newcastle aos poucos equilibrou as ações e respondeu com grande chance desperdiçada por Murphy. O gol dos Magpies aconteceu aos 8 minutos com Isak, que empurrou para as redes depois de linda jogada individual de Joelinton.

Próxima fase

Os classificados para às oitavas de final da Carabao Cup são: Arsenal, Blackburn, Bournemouth, Burnley, Chelsea, Everton, Exeter City, Fulham, Ipswich Town, Liverpool, Manchester United, Mansfield Town, Middlesbrough, Newcastle, Port Vale e West Ham.

Na próxima fase, os principais confrontos serão:

Manchester United x Newcastle

Bournemouth x Liverpool

Chelsea x Blackburn

West Ham x Arsenal​​​​​​​