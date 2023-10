Com belo gol de Andersen, Manchester United volta a perder em casa e amargura início irregular na Premier League

Na manhã deste sábado (30), o Manchester United perdeu por 1 a 0 para o Crystal Palace no Old Trafford em partida válida pela 7° rodada da Premier League. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Joachim Andersen.

Com iniciativa, Manchester começa bem, mas sofre gol e sai perdendo nos primeiros 45 minutos

Aos 11 minutos, em lançamento de Rashford que encontrou Rasmus Højlund nas costas da defesa, a jovem promessa dinamarquesa tocou na saída do goleiro e quase abriu o marcador, dando a entender que o jogo seria tranquilo para os donos da casa, mas o Palace mostrou o contrário.

Aos 25 minutos, em cobrança de falta, Eze cruzou para o zagueiro Andersen acertar um chute sem pulo de primeira e abrir o placar sem dar nenhuma chance de Onana intervir. Na resposta, 1 minuto depois Casemiro finalizou de longe e viu a bola passar a centímetros da meta de Johnstone. Aos 39, em bola aérea foi Casemiro quem voltou a levar perigo após subir mais alto que todos e testar para fora.

Atrás no placar, United vai pra cima e não consegue encontrar gol de empate

Aos 10 da segunda etapa, uma dividida dentro da área acabou levando a bola aos pés de Bruno Fernandes, que de fora da área tentou com força e exigiu linda defesa de Johnstone mandando para escanteio. Na cobrança, Højlund recebeu pelo alto e cabeceou livre, mas também parou no goleiro do Crystal Palace. O time visitante teve chance de ampliar com Hughes e Schlupp, mas ambos não aproveitaram as chances.

Aos 24, Casemiro lançou Dalot, que cruzou na área e encontrou Mason Mount livre na área para cabecear sem direção. Aos 28 minutos, uma boa marcação pressão no campo de ataque, fez com que Garnacho desarmasse e saísse em disparada para a linha de fundo, o camisa 17 cruzou pro meio da área e contou com dois desvios para flertar com o gol, mas ver a bola sair pela linha de fundo.

Quando as pernas já não respondiam da mesma forma, os Red Devils tiveram a última oportunidade aos 45 da segunda etapa. Nesse lance, Mitchell desviou cruzamento de Dalot e a bola ia entrando para o gol de empate, mas Andersen (autor do gol da equipe) tirou em cima da linha. No rebote, Højlund passou para Garnacho finalizar em cima de um atleta do Palace que salvou a vitória da equipe e garantiu os três pontos.

Agenda

Com a derrota, o Manchester United segue instável no início de Premier League. A equipe de Erik ten Hag ocupa a 10° posição na tabela com apenas 9 pontos conquistados. O próximo compromisso do time será pela Liga dos Campeões, quando o Manchester recebe o Galatasaray na terça-feira (03) às 16h.

O Crystal Palace, após a vitória monumental, estaciona na 9° posição com 11 pontos conquistados. O próximo jogo da equipe será pela própria Premier League, quando, em casa, no próximo sábado (07) às 13h30, os comandados de Roy Hodgson recebem o Nottingham Forest.