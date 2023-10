Ex-Corinthians, Cauê Santos brilha em começo de trajetória no Benfica: “Vem um filme na cabeça”

O atacante Cauê Santos, ex-Corinthians, marcou seus primeiros gols pelo Benfica. Em vitória por 4 a 1 fora de casa pela equipe B portuguesa, contra o Vilaverdense, o artilheiro balançou as redes em duas oportunidades e foi eleito o “Homem do Jogo”. Essa foi a segunda partida do jogador com a camisa da Águia.

“Muito feliz em marcar com essa camisa pela primeira vez. Eu fui bem recebido por todos no Benfica, venho me adaptando da melhor forma e estou pronto para ajudar minha equipe. Quero agradecer toda comissão técnica e meus companheiros por todo suporte neste começo de caminhada juntos”, disse Cauê.

Foto: Divulgação/Benfica

Natural de Guará, interior de São Paulo, Cauê tem 20 anos e acumula passagens pelas bases de Novorizontino e Corinthians. Pela equipe profissional do Timão, jogou em 14 oportunidades e marcou dois gols. O destaque atraiu o interesse do Grupo City, donos de diversos clubes pelo mundo.

Assim, o atacante deixou o Brasil rumo à Bélgica para vestir a camisa do Lommel SK, um dos afiliados do grupo. Pela equipe Belga foram 42 jogos disputados e 17 gols marcados. Antes da vida como atleta profissional, Cauê chegou a trabalhar em uma padaria fazendo entregas com uma bicicleta.

“Claro que vem um filme na cabeça de todo o meu esforço para chegar até aqui. Sou grato a todos os profissionais que contribuíram de alguma forma para vestir uma camisa pesada no futebol da Europa. Sinto que de certa forma, todos fizeram dessa conquista pessoal e sou muito grato”, completa o atacante.