Em partida digna de Champions League, PSV e Sevilla empatam em 2 a 2

Nesta terça-feira (03), PSV e Sevilla ficaram no empate em 2 a 2 pela segunda rodada do grupo B da Uefa Champions League. A partida teve emoção com três gols saindo nos 15 minutos finais.

Primeiro tempo de domínio mandante

A partida começou com a equipe do Sevilla esboçando uma postura ofensiva. Os primeiros movimentos foram de pressão na saída de bola holandesa, que segurou o ímpeto inicial dos espanhóis e a partir dos 8 minutos, tomou conta do primeiro tempo.

A equipe do PSV explorou a habilidade dos pontas velocistas Noah Lang e Johan Bakayoko, que criavam boas oportunidades pelos lados do campo, municiando De Jong e acelerando as jogadas. O time holandês até conseguiu abrir o placar após falta sofrida por Lang, mas o gol foi anulado devido a posição irregular do brasileiro André Ramalho no momento do cruzamento.

O técnico do time espanhol José Luís Mendilibar respondeu o sufoco ao inverter os pontas Ocampos e Lukebakio, que conseguiram preocupar, mesmo que pouco, a defesa adversária, equilibrando o finalzinho da primeira etapa. As equipes foram para o vestiário empatando em 0 a 0, após 45 minutos de bastante volume, mas pouca efetividade por parte do time holandês.

Segundo tempo emocionante nos primeiros 15 minutos

A segunda etapa começou muito agitada, os ataques “lá e cá” transformaram os primeiros 15 minutos da etapa final mais emocionantes do que todo o primeiro tempo. Aos 6 minutos, após a saída errada de André Ramalho, Pedrosa cravou para os espanhóis, mas teve seu gol também anulado, desta vez com o auxílio do VAR, que assinalou um toque de mão duvidoso do espanhol no início da jogada.

Pouco tempo depois, En-Nesyri carimbou o travessão num lance cara a cara com o goleiro, assustando o time holandês, que tentava voltar a ter o domínio da partida. Assim como no primeiro tempo, Noah Lang foi a principal peça utilizada pela equipe holandesa, que aos poucos voltava a sufocar o time espanhol, mas sem criar chances claras de gol.

O gol anulado, bola na trave e pressão adversária pareciam ter abalado a equipe do Sevilla. Foi quando aos 22 minutos, após escorada de Sérgio Ramos em uma bola aérea, Nemanja Gudelj afundou o gol dos donos da casa, abrindo o placar do confronto.

Enquanto o time espanhol naturalmente se retraía, o PSV aumentava ainda mais a intensidade ofensiva, criando boas oportunidades principalmente pelo lado esquerdo do seu ataque.

Minutos finais pegando fogo

Os últimos 15 minutos da partida foram dignos de um jogo de Champions League. A pressão do PSV foi recompensada após o juiz assinalar um pênalti sofrido pelo meio-campista Tillman aos 41. Luke De Jong pegou a bola e empatou o confronto.

O que ninguém esperava era que 1 minuto depois, En-Nesyri colocaria de volta o Sevilla na frente do placar. Após cruzamento feito por Juanlu, o atacante marroquino testou bonito para o fundo da rede.

Poucos imaginavam que a equipe do PSV continuaria pressionando mesmo depois do baque sofrido. Porém, aos 5 minutos de acréscimo, após desvio de De Jong em cobrança de falta, Teze empurrou a bola para o fundo do gol, levando a torcida holandesa a loucura e garantindo pelo menos um ponto dentro de casa. Fim de partida e empate em 2 a 2.

Próximos confrontos

O PSV volta a campo contra o Sparta Roterdã, pelo campeonato holandês no próximo domingo (8). Enquanto o Sevilla recebe o Rayo Vallecano no sábado (7) pelo campeonato espanhol.

Pela Liga dos Campeões, as equipes voltam a jogar no dia 24. O PSV visita o Lens, enquanto o Sevilla enfrenta o Arsenal na Espanha.