Com golaço, Bayern vence Copenhagen de virada na Champions

Uma virada espetacular! Nesta terça-feira (03), o Bayern de Munique venceu o Copenhagen fora de casa. No Estádio Parken, na Dinamarca, o time bávaro virou após saírem atrás do marcador e ganhou por 2 a 1, na segunda rodada do Grupo A da Champions League. Musiala e Mathys Tel marcaram para o Gigante da Baviera, já Lerager marcou para os dinamarqueses.

Thomas Tuchel optou por manter o esquema que vem dando certo no campeonato Alemão, com Laimer e Kimmich na volância e Sané, Musiala e Coman municiando Harry Kane no ataque e deu certo. O Bayern chegou aos seis pontos na Champions League e se isolou na liderança do Grupo A. Já o Copenhagen é o terceiro colocado.

A primeira etapa elétrica, mas sem gols

Surpreendendo a todos o Copenhagen tomou a iniciativa. Logo com três minutos de jogo, Elyounoussi passou pelos zagueiros do Bayern, dominou com categoria, mas chutou fraco e facilitando a vida de Ulreich para fazer a defesa. A resposta veio rápida com Coman que gingou para cima da marcação e chutou em cima do adversário.

O jogo estava vibrante. Em cruzamento na área alemã, Elyounoussi cabeceou fraco e Ulreich encaixou. Na jogada seguinte, Kimmich se aproveitou de troca de passes na intermediária dinamarquesa e finalizou por cima da meta do goleiro Grabara. Um primeiro tempo dificil para ambas as equipes.

O segundo tempo com chuva de gols

Aos 55 minutos de jogo, em contra-ataque mortal, Claesson recebeu bola dentro da área, finalizou, mas o chute parou na defesa bávara. Lerager com a sobra, arrematou de primeira e estufou as redes de Ulreich.

Apesar do duro golpe, o Gigante da Baviera não se abateu. Musiala entrou em ação e tratou de recolocar os visitantes no jogo. O camisa 42 chamou a responsabilidade, limpou a marcação com uma desconcertante caneta e finalizou no canto, sem chances para Grabara.

Aos 38, o gol da vitória do Bayern de Munique. Em lançamento de Ulreich, Harry Kane ganhou na ‘casquinha' e a bola caiu nos pés de Thomas Müller, que carregou até a área do Copenhagen arrastando a defesa adversária. O experiente atacante alemão mostrou frieza, deixou a marcação vendida na jogada e rolou para Mathys Tel, que só teve o trabalho de estufar as redes.

Sequência

O Bayern de Munique agora volta as atenções para a Bundelisga. Neste domingo (08), as 12h30 (horário de Brasília), o Gigante da Baviera enfrenta o Freiburg, na Allianz Arena, pela sétima rodada. Terceiro colocado, os bávaros tem 14 pontos, dois a menos que o líder Bayern Leverkusen.

O Copenhagen, também jogará no seu campeonato nacional. No domingo (08), às 15h (horário de Brasília), os Leões medem forças contra o AGF Fodbold, fora de casa, pela 11ª rodada da Superliga Dinamarquesa. Com 22 pontos ganhos lideram o torneio.