Real Sociedad resolve no primeiro tempo e bate RB Salzburg na Áustria

Em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o Real Sociedad conseguiu uma grande vitória na Red Bull Arena, por 2 a 0, em cima do RB Salzburg. Triunfo que coloca o time espanhol em primeiro colocado do difícil grupo D, que conta com Inter e Benfica.

Primeiro tempo avassalador dos visitantes

Os espanhóis fizeram uma primeira etapa perfeita, criando muitas oportunidades de gol e cedendo poucas chances ao adversário. Nos primeiros 45 minutos os números foram muito superiores, com 11 finalizações da Real Sociedad, contra apenas dois do Salzburg, números que refletem perfeitamente o que foi o primeiro tempo.

Os comandados de Imanol Alguacil abriram o placar já aos seis minutos iniciais de partida, com Oyarzabal, que conseguiu finalizar dentro da área dos austríacos com uma linda chapada no canto do goleiro Alexander Schlager. Os visitantes seguiram pressionando a perdida equipe do Salzburg nos minutos seguintes, até que encontraram o segundo gol com Brais Mendéz, em mais uma bola finalizada dentro da área, que não deu chances ao arqueiro.

Com amplo domínio nos 45 iniciais, a La Real comandou as ações, foi melhor com a bola nos pés, sem ela, chutou mais ao gol e conseguiu ir para o vestiário com o saldo positivo em dois gols. Enquanto o Salzburg fez um primeiro tempo para apagar da memória, o time mandante não conseguiu aplicar seu estilo de jogo e sua imponência dentro de casa.

Vitória sacramentada

A segunda etapa foi mais equilibrada, porém teve menos ações perigosas. O time da casa, dessa vez, conseguiu manter a posse de bola e finalizou oito vezes ao gol defendido por Álex Remiro. Mesmo com as ações equilibradas, quem levou mais perigo foi a La Real, que finalizou algumas vezes, mas não conseguiu ultrapassar a meta do Salzburg.

O cenário perfeito para os espanhóis se criou no segundo tempo, se acomodaram defensivamente, e viram a equipe mandante com a bola, mas sem objetividade. Ficou assim até o apito final do juiz, os austríacos até tentaram evitar a derrota em seus domínios, mas os espanhóis fizeram o jogo perfeito e voltaram para casa com três pontos na bagagem.

Como fica?

Com a vitória o RB Salzburg ocupa a primeira posição momentânea do grupo D da Champions League, com quatro pontos somados, enquanto o Salzburg continua na segunda colocação, com três pontos. Os dois esperam o resultado de Inter e Benfica, em caso de empate, o grupo continuará na mesma configuração.

Próximos confrontos

O RB Salzburg volta a campo contra o Austria Klagenfurt, pelo Campeonato Austríaco. Enquanto a Real Sociedad visita o Atlético de Madrid, no próximo domingo (8), pela La Liga.

Pela competição continental ambos jogam no dia 24, o RB Salzburg visita a Inter, já a Real Sociedad vai até Portugal para enfrentar o Benfica.