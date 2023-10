Com show de Bellingham, Real Madrid vence Napoli e mantém 100% de aproveitamento

O time a ser batido na principal competição europeia, o Real Madrid derrotou o Napoli, por 3 a 2, no Stadio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada da Champions League. Em grande atuação, Bellingham deixou o seu e ainda distribuiu uma assistência para Vini Jr. Valverde garantiu o 100% de aproveitamento depois do intervalo. Ostigard e Zielinski, um em cada etapa, marcaram os tentos dos Gli Azzurri.

Primeiro tempo tem nome e sobrenome: Jude Bellingham

O Madrid mostrou seu cartão de visita logo aos cinco minutos. Bellingham deu ótimo passe para Rodrygo. O brasileiro bateu cruzado e Meret evitou o primeiro gol do jogo. Os Gli Azzurri até tentaram ameaçar com Osimhen, em chute da ponta direita, mas a bola explodiu em Rüdiger. Ganhando mais volume de jogo, o time de Rudi Garcia sai na frente graças a dupla de zaga. Kvaratskhelia cobrou escanteio. Natan cabeceou na segunda trave e a bola carimbou o travessão. Ostigaard aproveitou saída errada de Kepa, ganhou de Carvajal e completou para o fundo das redes.

Se a zaga contribuiu na frente, deixou a desejar na parte de trás, onde não deveria acontecer, ainda mais na frente de quem. Bellingham fez ótima interceptação na saída de Di Lorenzo. Ele rolou para Vini Jr, que deu um tapa no cantinho de Meret. Aos 33, o inglês recebeu de Camavinga, carregou pelo meio, deu uma caneta em Ostigaard, passou por Anguissa, deixou Natan no chão e finalizou na área para virar o jogo a favor dos blancos. Na reta final, Osimhen foi lançado na área, cabeceou firme e Kepa assegurou o resultado.

Foto: Divulgação/Napoli

Desvio salvador para conquistar três pontos

Com o placar adverso, o Napoli voltou a ter mais presença no campo de ataque. Em um lance muito rápido, o árbitro precisou ir na cabine do VAR analisar um possível pênalti a favor dos mandantes. Depois de revisar o lance, onde, Osimhen chegou a cruzar rasteiro da linha de fundo e a bola explodiu no braço de Nacho, assinalou a marca da cal. Zielinski cobrou bem no canto, Kepa até acertou o lado, mas a bola beijou a trave antes de entrar. A pressão azzurri aumentou, ainda mais com os cânticos de sua torcida, deixou o adversário preso em seu campo defensivo.

Aos 73, Carvajal deixou para Vini Jr, que encheu o pé da entrada da área. Meret salvou, Bellingham cabeceou na sobra direto para fora. Cinco minutos depois, Valverde soltou uma bomba de longe. A bola bateu no travessão, desviou nas costas de Meret e morreu no fundo do gol.

Foto: Divulgação/Real Madrid

Situação

Com 100% de aproveitamento, o Real Madrid lidera o grupo C, somando seis pontos. Por sua vez, o Napoli aparece em segundo, com três.

O que vem por aí

No sábado (7), os Blancos irão enfrentar o Osasuna, às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela LaLiga. Às 15h45 (de Brasília) do dia seguinte, os Gli Azzurri vão encarar a Fiorentina, pela Serie A, também dentro de seus domínios.