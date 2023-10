"Equipe está progredindo", analisa Erik ten Hag, sobre futebol do Manchester United

O Manchester United segue tendo uma temporada turbulenta. Com apenas nove pontos em sete partidas na Premier League, a equipe perdeu o último jogo para o Crystal Palace,, em Old Trafford. Questionado sobre a evolução do time, Erik ten Hag se mostrou otimista.

"Acredito que a equipe está progredindo, mas também precisamos fazer ajustes. Quando não temos lateral esquerdo, precisamos fazer mudanças, e foi o que fizemos. Houve falhas em nosso jogo no sábado contra o Crystal Palace, definitivamente, mas também acredito que houve pontos muito positivos. No final das contas, trata-se apenas do resultado, e não conseguimos o resultado desejado, o que é muito decepcionante", disse Erik ten Hag, em entrevista coletiva.

Na Premier League, o Manchester United tem apenas nove dos 21 pontos possíveis. A equipe perdeu para o Crystal Palace em Old Trafford e teve o pior início de torneio nos últimos 34 anos.

Na Champions League, não é diferente. A equipe começou com uma derrota para o Bayern de Munique, na Alemanha, por 4 a 3. No momento, os Red Devils ocupam a lanterna do grupo, enquanto o Galatasaray, próximo adversário, e o Copenhague têm um ponto cada.