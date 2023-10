Erik ten Hag justifica insistência em jogadores em má fase: "Trata-se do caráter individual"

Vivendo um momento ruim no início da temporada com o Manchester United, o técnico Erik ten Hag está sendo questionado por diversos motivos. Durante coletiva de imprensa, o treinador dos Red Devils justificou a insistência em jogadores mais experientes no time titular, mesmo em má fase.

"É preciso lidar com isso, e jogadores experientes sabem como fazê-lo. Não é a primeira vez que estamos nessa situação; os jogadores que mencionamos agora já passaram por isso, porque a carreira não se resume apenas a destaques. Haverá obstáculos, haverá momentos difíceis no caminho. Agora, trata-se do caráter individual, como equipe, e do que você deve mostrar para superar [isso]. Como você pode perceber, há muitos aspectos positivos em nosso jogo, mas também algumas falhas, e precisamos trabalhar nas falhas, manter os aspectos positivos e melhorar os pontos fracos em nosso jogo", disse Erik ten Hag, durante coletiva de pré-jogo.

Durante a temporada, muito tem sido questionadas as escalações do goleiro Onana, que chegou para substituir o ídolo De Gea, que deixou o clube após o término do contrato. Rashford, apesar de não ser tão velho, tem experiência de sobra no time titular, mas também tem sofrido críticas por parte da torcida.

Buscando a recuperação na temporada, o Manchester United enfrenta o Galatasaray nesta terça-feira (03), em Old Trafford, às 16h (horário de Brasília). O jogo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League.