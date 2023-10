"Podemos competir com as melhores equipes do mundo", destaca Varane

O Manchester United começou a temporada abaixo do esperado. Com apenas nove dos 21 pontos possíveis na Premier League, a equipe teve o pior início de campanha na primeira divisão inglesa nos últimos 34 anos. Experiente e campeão da Champions League, o zagueiro Varane avaliou o momento do clube no torneio.

"A Liga dos Campeões é difícil, é preciso cuidar de cada detalhe, mas temos uma equipe com qualidade e uma boa mentalidade. Não é a temporada que esperávamos, mas ainda acredito que podemos competir com as melhores equipes do mundo", disse Varane, em entrevista coletiva de pré-jogo.

O Manchester United precisa desesperadamente dos três pontos contra o Galatasaray nesta terça-feira (03). O clube inglês foi derrotado na estreia da Champions League pelo Bayern de Munique e, em caso de resultado negativo, pode ficar distante dos líderes com apenas duas rodadas disputadas.

Manchester United e Galatasaray se enfrentam nesta terça-feira (03), às 16h (horário de Brasília), em Old Trafford, na Inglaterra. O jogo é válido pela segunda rodada da Champions League.