Zaha comenta sua evolução desde que deixou o Manchester United: "Amadureci no jogo"

Destaque do Galatasaray nesta temporada, Zaha atuou no Manchester United por apenas quatro jogos em 2013. Ao ser questionado na coletiva de imprensa pré-jogo sobre seu ex-clube, o africano respondeu que se sente mais evoluído no futebol.

"Você sabe que já estive no Manchester United antes e joguei há muito tempo. Isso foi há 10 anos. Dez anos depois, agora tenho 30 anos. Acho que amadureci no jogo. Vim para o Galatasaray, na Turquia, e com a ajuda do nosso treinador, temos uma equipe muito experiente e talentosa. Estamos prontos para o jogo. Eles têm uma boa equipe. Também temos jogadores que podem prejudicá-los. Como jogadores, estamos ansiosos pelo jogo de amanhã", disse ele.

Zaha chegou ao Manchester United em 2013, quando foi destaque no Crystal Palace. No clube comandado por Sir Alex Ferguson, teve poucas oportunidades. Nos Red Devils, o africano atuou apenas em quatro partidas na equipe profissional, com três jogos na equipe sub-21.

"Meu lugar preferido é a ala esquerda, mas jogo onde meu treinador precisa de mim. Joguei pelo Manchester United por um certo período. Naquela época, eu poderia ter decidido encerrar ou não. Eu estava decidido a não encerrar minha carreira ali. Tudo o que fiz a partir daí impulsionou minha carreira. Segui adiante com determinação. Não deveria ter deixado isso terminar ali. Havia algo que eu queria. Lutei por isso, lutei pelo lugar onde queria estar. Estou aqui hoje", comentou.

O africano ainda atuou pelo Cardiff City antes de retornar ao Crystal Palace, onde permaneceu de 2014 até metade deste ano, durante o qual participou de 458 jogos no total. No Galatasaray, tem sido uma peça importante para o funcionamento da equipe.