Fifa define que Copa do Mundo de 2030 passará por Argentina, Paraguai, Uruguai, Marrocos, Portugal e Espanha

A FIFA anunciou, nesta quarta-feira (04), que a Copa do Mundo de 2030 será sediada em três países principais: Marrocos, Portugal e Espanha. Entretanto, os primeiros jogos da competição que completará 100 anos serão disputados na América do Sul, mais precisamente em outros três países: Argentina, Paraguai e Uruguai.

A decisão é um marco histórico para a competição que pela primeira vez passará por seis países e três continentes diferentes. Isso se dá pelo contexto histórico da primeira Copa do Mundo da FIFA, que aconteceu em Motevidéu, em 1930. Assim, a cerimônia única de abertura acontecerá justamente no Uruguai.

Presidente da FIFA, Gianni Infantino fala sobre a escolha

“Num mundo dividido, a FIFA e o futebol estão a unir-se”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

“O Conselho da FIFA, representando todo o mundo do futebol, concordou por unanimidade em comemorar o centenário da Copa do Mundo FIFA, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai em 1930, da forma mais adequada. Como resultado, uma celebração acontecerá na América do Sul e três países sul-americanos - Uruguai, Argentina e Paraguai - organizarão uma partida de cada Copa do Mundo FIFA 2030. A primeira dessas três partidas será, obviamente, disputada no estádio onde tudo começou, no mítico Estádio Centenário de Montevidéu, justamente para comemorar a edição centenária da Copa do Mundo FIFA."

Como vai funcionar?

Por se tratar do centenário da Copa do Mundo da FIFA, a estreia será no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai, que sediou a primeira Copa do Mundo em 1930. Além disso, a competição ainda terá uma partida na Argentina e outra no Paraguai.

Após abertura na América do Sul, competição será disputada em Portugal, Espanha e Marrocos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino falou sobre a novidade:

“Dois continentes - África e Europa - unidos não apenas numa celebração do futebol, mas também no fornecimento de uma coesão social e cultural única. Que grande mensagem de paz, tolerância e inclusão. Em 2030, teremos uma presença global única, três continentes – África, Europa e América do Sul – seis países – Argentina, Marrocos, Paraguai, Portugal, Espanha e Uruguai – acolhendo e unindo o mundo enquanto celebramos juntos o belo jogo, o centenário e a Copa do Mundo da FIFA”.