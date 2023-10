No sufoco, com gol de Ferran Torres, Barcelona ganha em Portugal

No sufoco! O Porto em grande jogo no estádio do Dragão nesta quarta-feira (4), perdeu por 1 x 0 do Barcelona pela 2ª rodada da Champions League. Ferran Torres marcou para garantir a liderança isolada do grupo H com seis pontos, seguido pelo próprio time português e Shakhtar Donetsk, ambos com três, e o Royal Antwerp. A vitória foi um marco para Xavi em sua 100ª partida como técnico do Barcelona, somando 64 jogos ganhos, 17 empates e 19 derrotas.

Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem a iniciar como titular na Champions com 16 anos e 83 dias, ponta direita titular hoje pelo Barcelona. O recorde era do ex-lateral-esquerdo nigeriano Celestine Babayaro, que na temporada 1994/95 atuou como titular pelo Anderlecht, da Bélgica, aos 16 anos e 86 dias, no empate em 1 x 1 com o Steaua Bucareste.

O primeiro tempo injusto

O primeiro chute em direção ao gol da partida veio com 16. Ataque bom construído pelo time português desde a defesa, Pepê recebeu no grande círculo e encontrou o elenco surpresa Stephen Eustaquio passando em velocidade. O meio-campista canadense bateu no meio e facilitou a defesa do capitão do Barcelona.

A partida também tinha um aspecto disciplinar forte. David Carmo deu um forte carrinho em Lewandowski, que teve que sair de campo para ser atendido – o árbitro não marcou falta. Ferran Torres entrou no lugar dele.

Aos poucos, o time catalão foi tomando mais o controle e aos 46 minutos, com a ajuda do adversário Romário Baró, que deu passe curto para defesa, dando de graça para Gundogan. O alemão lançou Ferran Torres que marcou na saída de Diogo Costa.

A segunda etapa com direito a bicicleta anulada

Com 30 segundos João Cancelo vacilou, e Romário impôs velocidade no ataque português. O lateral-direito João Mário recebeu e arriscou de fora da área, passando muito perto do gol catalão. Com sete minutos, o Porto conseguiu encontrar um grande espaço em lançamento para Pepê, que ficou de frente para Ter Stegen, mas Koundé conseguiu chegar e desarmar o jogador.

Um lançamento na defesa do Barça teve a intervenção do braço de Cancelo, dentro da área, e o pênalti foi marcado no campo. O árbitro Anthony Taylor teve que ir ao VAR e viu que Eustaquio tocou com o braço antes da jogada, anulando a penalidade.

Em pressão portuguesa aconteceu um golaço de bicicleta deTaremi após grande cavadinha de Pêpe, mas o atacante estava impedido. A intensidade dos donos do estádio do Dragão permaneceu, e Gavi, um dos amarelados, fez falta besta no meio-campo e sofreu o segundo cartão, expulso.

Sequência

O Barcelona e o Porto agora voltam suas atenções para seus campeonatos nacionais. Pelo Portuguesão, o Dragão encara o Portimonense, as 14h do próximo domingo, em casa. Já o Barcelona encara pela LaLiga, o Granada, fora de casa, também no domingo, só que as 16h.