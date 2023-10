Ex-Corinthians, Adriel projeta duelo contra o líder da 2.Liga no futebol austríaco

O volante Adriel é um da seleta lista de brasileiros que atuam no SW Bregenz, clube que disputa a segunda divisão do futebol austríaco. Recém-chegado à equipe, o jogador deve estar a disposição para o confronto direto no próximo sábado (7), contra o Grazer AK, em duelo entre o líder e o vice-líder da competição.

Revelado pelo Osasco Audax, e com passagem pela equipe Sub-23 do Corinthians, Adriel projetou o confronto direto contra o líder do campeonato.

"Será um jogo importante contra o líder da competição, e não será fácil. Do outro lado tem uma equipe muito qualificada, mas se quisermos nos aproximar da liderança e brigar pelo acesso, precisamos também mostrar a nossa qualidade e jogar o nosso melhor, para conseguirmos sair com os três pontos", disse Adriel.

Além disso, o SW Bregenz faz boa campanha neste início de temporada pela 2.Liga austríaca. Com 19 pontos, e na 2ª colocação, a equipe está com cinco jogos de invencibilidade. O brasileiro também falou sobre a boa campanha até aqui na competição, e projetou uma equipe forte em busca do acesso à Bundesliga austríaca.

"Até aqui tem sido um bom início de temporada para nós, e espero que possamos continuar com esta sequência de bons resultados, para fortalecer o nosso elenco cada vez mais não só tecnicamente, mas mentalmente, em busca de brigarmos pelo nosso objetivo que é a subida de divisão".