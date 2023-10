Cria do Cruzeiro, João Soares comemora boa fase pelo Bregenz: "É um prazer competir"

No último sábado (30), o atacante João Soares contribuiu com uma assistência na vitória do Bregenz sobre o Floridsdorfer AC por 2 a 1, pela nona rodada da segunda divisão do Campeonato Austríaco. Após a partida, o jogador brasileiro comemorou a sua ótima atuação individual e exaltou o momento do Alvinegro.

"Feliz pelas oportunidades que estou recebendo. É um prazer competir, lógico que de uma forma saudável, com meus companheiros pelas oportunidades dentro de campo. O time todo está de parabéns. Muitos duvidaram, e hoje estamos mostrando nossa qualidade, tanto que estamos no segundo lugar", disse João Soares.

Após ter conquistado o acesso para a 2. Liga na temporada passada, o clube do atacante tem início fantástico no campeonato. O Bregenz ocupa a vice-liderança, com seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove partidas disputadas. João também comentou os números da campanha.

"Essas estatísticas positivas são resultado de muita dedicação pessoal, e claro, de um trabalho coletivo muito forte. A equipe tem deixado todo o suor em campo e mostrado sua qualidade. Tenho certeza que todo nosso esforço será recompensado", finalizou o camisa 77.

Com passagem marcante pela base do Cruzeiro, João Soares conquistou o Campeonato brasileiro e Supercopa do Brasil, ambos Sub-20 em 2017, e o Mineiro Sub-20, em 2018, além de ter disputado três Copa São Paulo.

Pelo Bregenz, o jogador vem aproveitando suas participações em campo, o brasileiro acumula dois gols e uma assistência em apenas 130 minutos. Vale ressaltar que o cria do cruzeiro está concorrendo ao gol do mês, em relação a setembro, pelo portal Áustriaco LAOLA1.

O Bregenz retorna a campo neste sábado (7) diante do líder, Grazer AK, às 9h30 (horário de Brasília), pela décima rodada da 2. Liga.