RB Leipzig para no goleiro e fica no empate com Bochum

Em jogo válido pela sétima rodada da Bundesliga neste sábado (07), o RB Leipzig parou em Riemann. O arqueiro do Bochum segurou a pressão e o placar em 0 a 0 na Red Bull Arena, na Alemanha.

Com o placar sem gols na Red Bull Arena, o RB Leipzig chegou aos 14 pontos e, neste momento, ocupa a quinta colocação, podendo perder posição no decorrer da rodada. O Bochum conquistou apenas um ponto e continua na 16ª posição. A equipe pode cair para a 17ª.

O principal rival do RB Leipzig neste sábado (07) foi o goleiro Manuel Riemann. O arqueiro fez cinco defesas e teve estatística de 2.30 gols evitados, de acordo com o site 'SofaScore'.

No primeiro tempo, o RB Leipzig finalizou 11 vezes, mas apenas duas no gol, teve 72% de posse de bola e conquistou cinco escanteios. O Bochum explorou os contra-ataques com velocidade, aproveitando os espaços deixados pelo time da casa.

Na etapa final, o RB Leipzig criou outras oportunidades, mas parou novamente no goleiro Manuel Riemann. O confronto ganhou contornos mais equilibrados, com seis finalizações para cada equipe, mas os mandantes tiveram três no alvo.

Agora, os dois times darão uma pausa na temporada, pois os próximos jogos serão de seleções durante a Data FIFA. As equipes voltam a campo no dia 21 deste mês, pela oitava rodada da Bundesliga.

O RB Leipzig visita o Darmstadt, fora de casa, às 10h30 (horário de Brasília). O Bochum também será visitante, enfrentando o Freiburg, no mesmo horário.