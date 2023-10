Em duelo de viradas, Borussia Dortmund vence Union Berlin no Signal Iduna Park

Em partida frenética na Bundesliga, Borussia Dortmund venceu o Union Berlin de virada no Signal Iduna Park pela sétima rodada do campeonato alemão pelo placar de 4 a 2. Agora a equipe amarela e preta assumiu a segunda colocação do campeonato e chegou a quatro partidas sem derrota.

Destaque para Julian Brandt que entrou no intervalo do jogo e mudou completamente o jeito de Borussia de jogar. Junto com Marco Reus, ele foi um dos principais nomes da equipe na partida.

DOMÍNIO DOS VISITANTES



Apesar de uma vasta vantagem na posse de bola, quem começou atacando mais foi a equipe do Union Berlin com o chute de Gosens para fora e com a pancada de Behrens na trave. Com isso dito, quem abriu o placar foram os mandantes com Niclas Fullkrug aos sete minutos. Após escanteio cobrado por Marco Reus, Fullkrug testou firme para o milagre do goleiro Ronnow, porém no rebote o camisa 14 completou para o gol mesmo deitado no chão.

Logo após o gol, o Union chegou ao empate. Dois minutinhos depois Gosens completou o cruzamento de Christopher Trimmel e com desvio na cabeça de Fullkrug a bola matou qualquer reação do goleiro Kobel. Empate rápido na casa do Borussia.

Com o empate no placar, os visitantes dominaram o resto do primeiro tempo. Chegou até a virar o jogo com Kral, porém após quatro minutos de conferência do VAR o gol foi invalidado por impedimento. Isso não abalou o time visitante, nem mesmo o gol anulado de Fullkrug, pelo contrário, o Union continuou indo para cima dos mandantes e aos 30 minutos o VAR entrou em ação novamente. Pênalti de Hummels em Becker, o zagueiro experiente Bonucci não pipocou. Bola para um lado e goleiro para o outro, era a virada do Union Berlim em pleno Signal Iduna Park.

Essa foi a tônica da etapa inicial, muita posse de bola para o Dortmund (72% contra 28%) e pouca efetividade no ataque, apenas 6 finalizações sendo metade delas no alvo. As únicas escapadas dos aurinegros eram com Reus e Byone-Gittens, jogo sem criatividade do Borussia até então.

Foto: Divulgação/Union Berlim



ETAPA FINAL É AURINEGRA!



No intervalo do jogo, o técnico do Borussia Edin Terzic promoveu a entrada de Julian Brandt no lugar de Byone-Gittens e com isso ele mudou radicalmente o jeito da equipe de jogar. Logo aos quatro minutos da etapa final, Schlotterbeck acertou uma bomba de canhota, o goleiro Ronnow até chegou a encostar nela, porém a bola caprichosamente pegou no travessão e entrou. Empate cedo do Borussia que serviu para a remantada da equipe.

Cinco minutos depois foram o suficiente para a virada do Dortmund, contra-ataque de almanaque puxado por Marco Reus. Ele deixou Brandt na cara do gol que não perdoou, era a virada do Borussia em casa, para jogar com mais tranquilidade no jogo. Isso serviu para o Union Berlim partir para cima, o norte americano Aaronson ainda perdeu um gol inacreditável, porém o Union Berlin deixava muito espaço na intermediária defensiva.

E foi exatamente nessa deficiência que saiu o quarto gol do Borussia na partida. Jogadaça de Brandt pela direita e após a zaga do Union Berlim afastar, a bola sobrou para Ryerson na entrada da área, livre de marcação. O chute saiu fraco, mas Gosens tentou afastar e acabou tirando a bola do goleiro. Borussia matou o jogo nesse gol.

Foto: Divulgação/Union Berlim

COMO FICA?

O Dortmund assumiu temporariamente a vice-liderança da competição, somando 17 pontos. Já o Union caiu para o 13º lugar, com seis pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

Por conta da Data Fifa, o Borussia volta a campo pela Bundesliga no dia 20 de outubro, uma sexta-feira, contra o Werder Bremer, dentro de seus domínios. Já o Union terá pela frente o Sttutgart, no dia seguinte, no Stadion An der Alten Försterei.