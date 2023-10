Com mais um show de Bellingham, Real Madrid goleia Osasuna no Bernabéu

Em confronto válido pela nona rodada da LaLiga, o Real Madrid venceu o Osasuna por 4 a 0, no Santiago Bernabéu, com gols de e Jude Bellingham, duas vezes, Vinícius Júnior e Joselu.

Sempre ele!

Após o apito inicial, percebeu-se uma nítida mudança tática na equipe da casa e no posicionamento de Jude Bellingham. A equipe atuava em um 4-4-2, com Valverde aberto pela direita, Camavinga e Modric mais centralizados e Bellingham pela esquerda, bem diferente do 4-3-1-2 que vinha sendo utilizado, onde o inglês se consagrou nesse início de temporada, sendo o artilheiro da equipe.

Porém, quando a fase é boa, não importa o posicionamento. Logo aos 9, Luka Modric achou Carvajal dentro da área, que fez o pivô para que o “Rei Jude” cortasse o zagueiro e fizesse mais um belo gol, abrindo o placar para os Merengues.

Após o gol, o Madrid se manteve com a posse de bola, mas não chegava perto de agredir o adversário novamente. A equipe de Carlo Ancelotti teve apenas uma única finalização além do gol e parecia bastante satisfeita com o resultado.

Por outro lado, a equipe do Osasuna, apesar de não ficar muito com a bola durante a primeira etapa, mostrava insatisfação com o resultado e finalizou quatro vezes a gol. Aos 46, Budimir perdeu uma grande chance de empatar a partida, pois isolou a bola, frente a frente com o goleiro Kepa, após belo cruzamento de Ruben Pena.

Assim, a primeira etapa acabou com vantagem merengue, porém, sem muita superioridade sobre o adversário.

Goleada Merengue

Após a volta do intervalo, a equipe da casa voltou completamente diferente, com apetite de ampliar o placar. Logo aos 46, O Real Madrid quase ampliou a vantagem. Após furada bizarra de David García, Joselu saiu na cara do gol, mas finalizou para fora, perdendo grande chance.

Entretanto, aos 53, brilhou a estrela de Jude Bellingham mais uma vez. Após tabela com Valverde, o artilheiro da LaLiga saiu na cara do gol e finalizou entre as pernas do goleiro Sergio Herrera, para balançar as redes mais uma vez.

10 minutos depois, Valverde mais uma vez foi garçom, dessa vez para Vinícius Júnior. Após roubada de bola no meio de campo, o uruguaio fez lindo lançamento para o brasileiro, que driblou o goleiro e marcou mais um belo gol no Santiago Bernabéu.

Os merengues não deixaram os visitantes respirarem. Aos 70, Vini Jr. Recebeu grande lançamento, segurou a marcação e serviu Joselu, que dessa vez não perdoou, finalizando cruzado e correndo para o abraço.

Após o quarto gol, Ancelotti substituiu Bellingham e Vinícius, os dois grandes personagens da partida. Porém, isto não fez que a equipe perdesse o ritmo, pois continuou atacando.

Aos 83, Joselu perdeu a chance de ampliar a goleada. Após o juiz assinalar penalidade máxima após toque de mão de Barja, o atacante foi para a cobrança, mas bateu no meio do gol e não enganou o goleiro, que espalmou o chute.

Com o resultado definido, o juiz deu somente 3 minutos de acréscimo e o Madrid garantiu os três pontos.

Talento geracional

Jude Bellingham tem números expressivos em seu início no Real Madrid. O jogador tem 10 gols em seus 10 primeiros jogos pela equipe. A nível de comparação, o único jogador do clube a atingir tal marca foi Cristiano Ronaldo, ídolo e multicampeão do clube da capital espanhola.

Tabela

Com o resultado, o Real Madrid reassumiu a liderança de LaLiga, com 24 pontos. Já o Osasuna, se manteve em 10º lugar, com 10 pontos conquistados até aqui.

Calendário

O Real Madrid volta a campo no sábado (21) às 13h30, quando enfrenta o Sevilla, fora de casa na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Já o Osasuna, recebe o Granada, na sexta-feira (20) às 16h.