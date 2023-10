"Clássico e queremos vencê-lo", destaca Allegri sobre duelo contra Torino

De olho no topo da classificação, a Juventus encara o rival Torino na tarde deste sábado (07), no Juventus Stadium. Vivendo boa fase, o técnico Massimiliano Allegri destacou a importância do jogo e comentou sobre voltas e desfalques da equipe.

"A equipe está bem à frente do Derby della Mole, mas não teremos Federico Chiesa ou Dusan Vlahovic disponíveis. Todos os outros estão prontos para disputar esta partida muito importante. É um clássico e queremos vencê-lo."

"Conformar-se com um ponto? Não estávamos satisfeitos em Bérgamo, pois não conseguimos ser eficazes na fase ofensiva. A Atalanta é uma equipe forte e também o mostrou contra o Sporting Lisboa na Liga Europa. Amanhã será um jogo diferente, o estádio estará lotado e a nossa torcida vai nos dar uma mão. É importante enfrentarmos esses desafios juntos. Não nos contentamos com outro resultado que não seja a vitória. Amanhã será um clássico e são sempre jogos especiais. Na gestão da bola e no passe, teremos, sem dúvida, que fazer um jogo melhor do que o de Bérgamo, conscientes do valor da equipe que vamos enfrentar", disse Allegri.

"Enfrentamos um Torino difícil de jogar, uma equipe agressiva liderada por Ivan Juric, que é um excelente treinador. Os resultados que ele alcançou e o crescimento dos seus jogadores falam por si. Como disse, os restantes jogadores do plantel estão bem, o que determinará as nossas escolhas para o jogo de amanhã. Teremos que fazer um bom jogo em todos os aspectos."

"Moise Kean está bem e vai jogar. É triste não ter Chiesa e Vlahovic porque eles estão muito bem, mas essas coisas fazem parte do jogo. Kenan Yildiz? Vou ver, o Derby é importante e acima de tudo para nós pode servir como mais um avanço na classificação. Estamos tranquilos. Artilheiros? Temos Kean, Arek Milik e Yildiz, no meio-campo temos Adrien Rabiot, que é um jogador que marca gols, Nicolo Fagioli e Fabio Miretti, que começarão a marcar gols em breve, e depois vários zagueiros que são sempre perigosos em situações de bola parada", finalizou o comandante da Juventuns.

Juventus e Torino se enfrentam neste sábado (07), às 13h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim, na Itália. O jogo é válido pela oitava rodada da Serie A.