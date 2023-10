Griezmann decisivo garante a vitória do Atlético de Madrid contra Real Sociedad

É o super Atli voltando! Com cinco vitórias seguidas o Atlético de Madrid está embalado. Com um gol de pênalti de Griezmann perto dos acréscimos da segunda etapa, a equipe da capital espanhola derrotou a Real Sociedad por 2 a 1, no Metropolitano, e entra no G-4 com 19 pontos, em oito partidas disputadas depois de nove rodadas – o duelo contra o Sevilla acabou adiado para dezembro.

Já a Real Sociedad, que volta a perder depois de cinco partidas de invencibilidade na temporada, estaciona nos 15 pontos e ocupa a sexta posição depois de nove partidas disputadas na liga.

O bom primeiro tempo dos colchoneros

Os Colchoneros abriram o placar com o brasileiro Samuel Lino, aos 22 minutos, e terminaram a primeira etapa com a vantagem mínima no marcador.

A segunda etapa mais difícil do campeonato

O equilíbrio veio aos 28 minutos da etapa complementarlogo após ter a marcação de um pênalti anulada pela arbitragem de vídeo, a Real Sociedad empatou com Oyarzabal, que recebeu longo lançamento, dominou com categoria e tocou com precisão na saída do goleiro para decretar a igualdade no placar.

A partir do 1 a 1, a Real Sociedad encontrou espaços e rondou a área dos mandantes, mas bastou um ataque para tudo mudar. Em momento de pressão, Griezmann chutou para o gol e viu Luna cortar a finalização com o braço, dentro da pequena área.

O pênalti foi confirmado pelo VAR, e o próprio Griezmann deslocou Remiro para dar a importante vitória ao Atlético de Madrid, que supera um provável concorrente direto a uma vaga na Champions League do ano que vem.

Sequência

As duas equipes agora se concentram nos trabalhos de Data Fifa. O Atlético de Madrid retorna a campo somente no dia 21 contra o Celta de Vigo, fora de casa. A Real Sociedad tenta retomar o bom momento pega o Mallorca, como mandante, na mesma data.