Gabriel Martinelli decide no fim e Arsenal supera o Manchester City em clássico "travado" na Premier League

No encerramento da 8ª rodada da Premier League neste domingo (8), o Arsenal superou o Manchester City por 1 a 0 no Emirates Stadium graças ao gol marcado pelo brasileiro Gabriel Martinelli na reta final.

O ritmo do jogo foi abaixo do esperado com as equipes se estudando muito durante a partida no meio-campo, além de erros técnicos acima da média nas finalizações e uma arbitragem com decisões controversas.

Com o resultado, o Arsenal ultrapassou o Manchester City na tabela de classificação com 20 pontos, enquanto os Citzens ficaram com 18 pontos. O Tottenham (20) fechou a rodada na liderança antes da Data Fifa, enquanto o Liverpool (18) completa o G-4.

Controvérsia da arbitragem marca o primeiro tempo no Emirates

O primeiro tempo foi bastante disputado e a melhor chance de gol veio logo no início. Aos quatro, em cobrança de escanteio de Phil Foden, Gvardiol escorou para o gol do Arsenal, mas Declan Rice salvou em cima da linha. Na sequência, Aké desperdiçou e mandou por cima da trave.

Aos 16, Raya recebeu passe na pequena área e foi apertado por Julián Álvarez. O goleiro errou a saída e chutou a bola em cima do atacante do City, raspando à trave dos Gunners. Depois, foi a vez de Nketiah recebeu na ponta esquerda e cortou para dentro no chute cruzado.

No entanto, o lance que mais marcou o primeiro tempo foi uma dura entrada de Kovacic no tornozelo de Odegaard. O VAR conversou com o árbitro mas não recomendou a revisão, mantendo o cartão amarelo em decisão controversa.

Este foi o primeiro tempo sem gols entre Arsenal e City na Premier League desde abril de 2012; um jogo que os Gunners venceram com um gol de Mikel Arteta.

Gabriel Martinelli define a vitória dos Gunners no segundo tempo

Assim como ocorreu no primeiro tempo, o início da etapa complementar também foi agitado com Ederson saindo mal após cobrança de escanteio em lance aos 4'. Gabriel Jesus aproveitou e bateu mascado, mas Odegaard arriscou no rebote e mandou por cima do gol.

O restante do período também mostrou alternâncias táticas com o Arsenal mantendo mais a posse nos primeiros 20 minutos e deixando o controle da bola com os Citzens no restante do jogo.

Quando tudo indicava que a partida terminaria sem gols, o Arsenal conseguiu tirar o zero do placar aos 41 minutos. Kai Havertz recebeu lançamento longo na área do City, dominou e ajeitou para trás onde Gabriel Martinelli bateu de primeira e contou com desvio de Aké para vencer o goleiro Ederson no lance decisivo.

Com isso, o Arsenal ainda não perdeu na Premier League nesta temporada (V5 E2), sendo este o início de campanha invicto mais longevo na liga para os Gunners desde a temporada 2007-08, quando esteve invicto nos primeiros 15 jogos.