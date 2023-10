Colômbia e Uruguai se enfrentam em busca da segunda vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Em partida válida pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, a Colômbia recebe em sua casa o Uruguai nesta quinta-feira (12), às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Metropolitan Roberto Melendez

Colômbia

Após a convocação do técnico Néstor Lorenzo, a Colômbia sofreu com três baixas, são elas: Diego Valoyes, Daniel Muñoz e Stefan Medina. Os cafeteiros somam quatro pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, tendo uma vitória e um empate;

Colômbia 1x0 Venezuela

Chile 0x0 Colômbia

Provável escalação: Camilo Vargas; Santiago Arias, Cuesta, Davinson Sánchez, Machado; Barrios, Matheus Uribe, Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz, Santos Borré.

Pelo lado do Uruguai, o meio-campista Rodrigo Bentancur está se recuperando de uma lesão, além dos jogadores Josema Giménez, Fernando Muslera e Matías Viña estarem suspensos. Cavani e Suárez, os maiores artilheiros da seleção argentina, ficaram de fora por decisão de Marcelo Bielsa. Já a seleção celeste está com três pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, foram uma vitória e uma derrota nessas duas primeiras rodadas;

Uruguai 3x1 Chile

Equador 2x1Uruguai

Provável escalação: Sergio Rochet; Nández, Ronald Araujo, Cáceres, Piquerez; Valverde, Ugarte, De la Cruz; Pellistri (Canobbio), Darwin Núñez, Maximiliano Araújo.

Retrospecto

-Total de partidas: 45

-Vitórias da Colômbia: 12

-Vitórias do Uruguai: 21

-Empates: 12

Arbitragem

- Árbitro: Piero Maza (Chile)

- VAR: Juan Lara (Chile)