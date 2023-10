Com golaço de James Rodríguez, Colômbia e Uruguai empatam pelas Eliminatórias

Na tarde desta quinta-feira (12), a Colômbia recebeu, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilia, a seleção do Uruguai. Em campo, os colombianos empataram com os uruguaios por 2 a 2, com direito a belo gol de James Rodríguez e um tento de Mateus Uribe. Os visitantes marcaram com Mathías Olivera e Darwin Núñez, que empatou de pênalti nos acréscimos.

Colômbia abre o placar e Uruguai arranca empate no último minuto

Em Barranquilia, a Colômbia recebeu o Uruguai em um duelo que contou com fortes emoções do primeiro ao último minuto. Embalado pelo apoio de seu torcedor, os colombianos partiram para o ataque e desperdiçaram algumas chances de gol, enquanto os uruguaios respondiam também com perigo, mas sem sucesso.

O desfecho da bola só foi ser diferente aos 34 minutos, quando Arias recebeu na direita e acionou James dentro da área. O camisa 10 dominou e, com muita categoria, finalizou tirando do goleiro para abrir o placar e fechar a primeira etapa com vantagem de um gol para os donos da casa.

Precisando empatar o duelo, o Uruguai voltou firme para asegunda etapa e logo no primeiro minuto empatou com Mathías Olivera, de cabeça, após boa cobrança de escanteio de De la Cruz.

A resposta colombiana, no entanto, veio rapidamente, e aos seis minutos, Mateus Uribe marcou após um passe de Luis Díaz, que contou com um desvio importante de James Rodríguez.

A Colômbia ainda teve boas chances com Borré e Arias, que carimbaram o travessão dos visitantes. Os uruguaios, buscando o empate, marcaram com Darwin Núñez, de pênalti, nos acréscimos, fechando o jogo com um empate em 2 a 2.

Classificação

Com o empate em 2 a 2, Colômbia e Uruguai passam a ocupar a 3ª e 4ª colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, respectivamente. Os colombianos têm cinco pontos, enquanto os uruguaios têm quatro.

Próximos jogos

Ambas as seleções voltam a campo na próxima terça-feira (17). A Colômbia visita o Equador, enquanto o Uruguai recebe o Brasil, líder do torneio, com seis pontos.