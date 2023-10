Marcelo Bielsa elogia postura uruguaia e afirma: "Tivemos um empate justo"

Nesta quinta-feira (12) Colômbia e Uruguai empataram por 2 a 2 no Estádio Metropolitano de Barranquilla. O são paulino, James Rodriguez abriu o placar para os mandantes. Matías Olivera empatou no primeiro minuto do segundo tempo e na sequência Uribe desempatou para os colombianos. Quando o placar parecia definitivo, Darwin Nuñez igualou novamente o marcador com um belo gol de pênalti.

foto: Divulgação/selección uruguaya

Coletiva de Bielsa

"El loco" Bielsa, como é conhecido o novo treinador da seleção do Uruguai cedeu entrevista coletiva após o empate contra a Colômbia e comentou sobre como foi o desenrolar do confronto: "No primeiro tempo tivemos muitas variações. Jogamos melhor na etapa inicial. No segundo nos custou a aproveitar os bons momentos da equipe. Depois que empatamos, se esse empate fosse prolongado por mais tempo, as chegadas da equipe eram boas, mas quando tomamos o 2 a 1 surgiram 15 minutos de muita desordem. Conseguimos suportar e logo igualamos o jogo. Fomos gerando oportunidades de gol e tivemos um empate justo."

"As substituições tiveram um perfil ofensivo porque estávamos perdendo. Progressivamente, com a entrada de Vecino, podemos corrigir um pouco esse desequilíbrio e os últimos minutos foram positivos", completou o treinador.

Bielsa foi muito questionado sobre a inconstância defensiva da equipe e ele disse que são evitáveis. "Valorizo ter conseguido os gols, depois de convertido ou errados é uma importância vital", comentou Bielsa sobre os gols perdidos da Celeste na partida.

"É difícil jogar com a temperatura e nesse horário que foi marcado (17h30 no horário de Brasília), mas é uma dificuldade para todas as equipes e tenho a sensação que foi um bom espetáculo e os times construíram uma boa partida de futebol", explicou o treinador ao ser perguntado sobre o calor que fazia em Barranquilla.

Bielsa também elogiou bastante as atuações de Cáceres e Araújo, pela organização defensiva que eles demonstraram: "Houve algumas atuações muito sólidas, como o caso de (Sabastián) Cáceres e de (Ronald) Araújo, na qual deram consistência à equipe. De todas as formas, temos problemas evitáveis nas bolas paradas, assim como algumas das chances de gol no segundo tempo também puderam ser evitadas. Tivemos falta de coordenação ou desorganização defensiva quando devíamos voltar de uma jogada de bola parada."

Sequência

A seleção uruguaia voltará a campo contra a seleção brasileira na próxima terça-feira (17) no Estádio Centenário, em Montevideo. No momento a Celeste está na 4º colocação com 4 pontos conquistados.