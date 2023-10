Chile derrota Peru e vence primeira nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na noite desta quinta-feira (12), Chile e Peru se enfrentaram pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Monumental de Colo-Colo. Ambas as equipes vinham de um empate e uma derrota, no fim, quem garantiu os seus primeiros três pontos foram os chilenos.

Sufoco Chileno

A primeira metade do confronto foi de total domínio mandante. Uma posse de bola que até os 20 minutos era praticamente inofensiva, passou a ser muito mais aguda. Brereton Diaz, aberto pela direita, acelerando e clareando as jogadas, tornou os donos da casa muito mais perigosos.

O Chile até abriu o placar em um bate rebate dentro da área, mas o gol foi anulado por saída da bola no início do lance. Surgiram outras oportunidades, mas a maioria irregular ou com conclusão pra fora. A principal veio aos 39, Gallese fez um milagre em chute à queima roupa de Valdés dentro da pequena área.

A equipe peruana, contando com a sorte e qualidade de seu goleiro, superou a pressão e conseguiu levar para o vestiário o empate em 0 a 0.

Chances convertidas

O segundo tempo aparentou ser mais equilibrado nos minutos iniciais, mas rapidamente o time da casa retomou o controle e os peruanos voltaram a marcar com linhas baixas.

A ofensiva chilena não vinha se repetindo na etapa final, mesmo chegando a ter 70% da posse, a La Roja não conseguia ser efetiva e criava poucas oportunidades. Porém, após cruzamento do lado esquerdo, o camisa 15 Valdés foi insistente e desta vez conseguiu balançar as redes, colocando os mandantes à frente do resultado aos 29 minutos.

Perdendo, o Peru passou a jogar no campo ofensivo, mas assim como no primeiro tempo não ofereceu nenhum ataque perigoso. Com a vantagem debaixo dos braços, o Chile esperava os adversários e esperava uma chance para matar a partida, ela apareceu nos acréscimos e mais uma vez numa bola aérea, diferente do primeiro, o gol que sacramentou a vitória foi contra, Marcos López atirou para a meta errada.

Fim de partida e vitória de 2 a 0 para a La Roja, que contabilizou seus primeiros 3 pontos nessas eliminatórias.

Próximos confrontos

Ambas as equipes voltam a campo na terça-feira (17), o Chile visita a Venezuela, enquanto o Peru recebe a Argentina em Lima. Partidas essas válidas pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.