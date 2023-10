Lionel Scaloni analisa atuação da Argentina: "Resultado foi curto, mas o time fez um bom jogo"

Na noite desta quinta-feira (12), jogando no Monumental de Núñez, a Argentina bateu o Paraguai por 1 a 0 pela 3° rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O gol foi marcado pelo zagueiro e capitão Nicolás Otamendi.

Após o final da partida, Lionel Scaloni concedeu entrevista coletiva aos jornalistas.

Coletiva de Lionel Scaloni

Scaloni começou a coletiva exaltando a primeira etapa da Seleção Argentina, que conseguiu imprimir seu ritmo de jogo, criou boas oportunidades de gol e saiu com a vantagem de 1 a 0 após gol de Otamendi em cobrança de escanteio de De Paul.

A primeira parte foi uma das melhores que esta equipa tem feito, com situações, recuperações, com bastante agressividade. É triste chegar ao final do primeiro tempo com apenas 1-0 de vantagem.

No segundo tempo, foi possível notar uma queda de rendimento da Argentina, que por estar com a vantagem no marcador, acabou não pressionando com muita intensidade para buscar o segundo gol. Para Lionel, por conta do cansaço, faltou verticalidade a sua seleção.

Precisávamos estar um pouco mais verticais no segundo tempo. Com o cansaço, a pressão não foi a mesma. O resultado foi curto, mas o time fez um bom jogo.

Lionel Messi, grande craque da Seleção Argentina, entrou em campo apenas aos 53 minutos de jogo, e em uma pergunta da coletiva, Lionel Scaloni falou acerca do assunto.

Leo (Messi) não estava em campo desde o início e a equipe jogou muito bem. Isso é um bom sinal. Vamos conversar esses dias com o Leo. Ele tem mais dois treinos para continuar acumulando minutos. Foi prudente para ele jogar a quantidade de minutos que jogou hoje.

A atual campeã do mundo em cima da França em 2022 vive lua de mel com a torcida desde o título conquistado em dezembro. Falando a respeito disso, Scaloni se mostrou orgulhoso da felicidade que a Albiceleste vem levando à torcida argentina.

Quando uma equipe está montada e as coisas vão bem, tudo fica mais fácil. Vão vir momentos difíceis e precisaremos de pessoas como nunca antes. Hoje os torcedores gostam da Seleção e é isso que nos enche de orgulho.

Agenda

A Seleção Argentina, após a vitória, volta a campo na próxima terça-feira (17) às 23h (Horário de Brasília), contra o Peru, em Lima pela 4° rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.