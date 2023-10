Em recuperação de lesão, Bruno Brigido é homenageado após vitória do Estrela da Amadora

O elenco do Estrela da Amadora protagonizou um dos grandes momentos da oitava rodada do Campeonato Português. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Casa Pia, no último domingo (8), jogadores e membros da comissão técnica posaram com a camisa de Bruno Brigido, goleiro da equipe. O grupo dedicou o triunfo ao arqueiro, que sofreu uma lesão no joelho recentemente, e ficará fora de combate nas próximas semanas.

“Fiquei muito feliz pela vitória e por essa homenagem de todo o grupo. Somos uma verdadeira família aqui no Estrela. Agradeço aos meus companheiros de equipe, membros da comissão técnica, funcionários do clube e torcedores. Tenho recebido muito apoio nesse momento, e isso dá uma motivação extra para retornar ainda mais forte”, ressaltou Bruno Brigido.

Um dos destaques do acesso à elite do Campeonato Português, Bruno Brigido vivia grande início de temporada pelo Estrela da Amadora. Titular nas sete primeiras rodadas da liga nacional e com boa atuações, o goleiro tem uma das melhores médias de defesas por jogo (4) da competição, segundo a plataforma SofaScore.

“Tenho vivido um momento especial na minha carreira, com a conquista do acesso na última temporada e esse bom início de campeonato. Infelizmente, acabei sofrendo essa lesão no joelho, mas entendo que isso faz parte da nossa profissão. Agora é focar na recuperação e seguir torcendo pelo sucesso do time”, finalizou o arqueiro.

Aos 32 anos, Bruno Brigido vive a sua sexta temporada no futebol português. Após defender o Feirense por quatro “épocas”, o goleiro chegou ao Estrela da Amadora. Revelado pelo Criciúma, ele também atuou em clubes como Coritiba e Guarani no Brasil.