Após vitória histórica, Bielsa agradece seus atletas: "Sentimento de gratidão muito grande com os jogadores"

Na noite desta terça-feira (17), no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Uruguai venceu o Brasil pelo placar de 2 a 0 pela 4ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. A vitória significou a quebra de um tab, onde a Celeste não vencia a Canarinho há 22 anos.

Após o apito final, Marcelo Bielsa concedeu entrevista coletiva aos jornalistas e falou sobre o resultado e desempenho do Uruguai na noite.

Coletiva de Marcelo Bielsa

Bielsa começou reconhecendo todo o esforço de seus atletas durante os 90 minutos, que conseguiram limitar a poderosa Seleção Brasileira a apenas 2 finalizações, sendo nenhuma delas no alvo.

"Tenho um sentimento de gratidão muito grande para com os jogadores porque todos vimos como eles lutaram, como se protegeram e buscaram o resultado."

O treinador foi questionado se a vitória contra o Brasil foi a melhor exibição de sua seleção até agora durante seus 4 jogos de experiência, e em seguida, também respondeu se foi uma das melhores vitórias de sua carreira.

“Dos quatro jogos que disputámos, esta vitória é obviamente diferente da anterior. Jogar contra o Brasil representa sempre uma dificuldade acrescida, por isso dos quatro que disputámos esta vitória é o ponto mais alto”. "As vitórias e seu impacto dependem do que for alcançado no final e na quarta rodada das Eliminatórias, nenhuma conquista pode ser concebida neste momento, além do fato de que é uma alegria muito grande e motivo de gratidão".

Ao anular seu adversário, que nos últimos anos tem sido dominante no cenário sul-americano, Marcelo Bielsa considerou que o Uruguai teve uma boa performance, mas precisa aprimorar sua marcação pressão.

"A partida foi definitivamente boa, não é fácil evitar situações de perigo contra os atacantes que o Brasil tem. Dividimos muito a bola e eles circularam com facilidade, gostaria de aumentar o número de recuperações no campo rival. Atacamos desde a recuperação e se for alta fica mais fácil para nós. O positivo é a forma como defendemos, o que devemos corrigir é como tirar a bola do adversário mais rápido."

Por fim, El Loco Bielsa rasgou elogios e fez uma análise sobre o momento de seu próximo adversário, a atual campeã do mundo, Argentina.

“A Argentina está num ciclo brilhante, não só nos resultados de ser campeã do mundo, é na validade da vontade de continuar a vencer e no tipo de futebol que constrói e a substituição que implementou. Todas essas coisas aumentam a dimensão de uma potência. Não é bom que eu diga isso, mas a Argentina é uma potência e é uma equipe com um ciclo cheio de virtudes."

Agenda

Após a vitória histórica, a Celeste encerra sua Data-Fifa com 1 vitória e 1 empate. A equipe ocupa a 2° posição na tabela das Eliminatórias, atrás apenas da Argentina, que segue com 100% de aproveitamento.

O próximo confronto do Uruguai será em novembro contra a própria Argentina, no Estádio Monumental de Núñez,