Em grande fase, Zeca mira ano perfeito no Pohang e briga por título na K-League

O atacante Zeca vive seu melhor momento com a camisa do Pohang Steelers, da Coréia do Sul. Em seu segundo ano no país, o jogador é, sem sombra de dúvidas, o principal jogador do Pohang, nos últimos cinco jogos, Zeca marcou quatro vezes e deu três assistências e ajudou a equipe encostar na ponta da tabela e ocupar a vice-liderança, atrás somente do líder Ulsan.

Objetivos a alcançar

Zeca chegou recentemente a marca de dez assistências e superou os oito passes para gol que havia dado em seu primeiro ano de K-League vestindo a camisa do Daegu. Agora a missão do mesmo é conseguir superar os 16 gols que marcou em seu primeiro ano atuando na Coréia. Para isso, o artilheiro precisa marcar mais quatro vezes nos próximos dez jogos que ainda restam para a equipe na temporada.

"Estou muito feliz pela minha adaptação e pelo desempenho como um todo. Acredito que o individual é reflexo de uma equipe muito coesa e isso acaba facilitando para que possa fazer os gols e dar as assistências. Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo com essa camisa e o foco é em melhorar mais ainda", explicou o jogador.

Força Total

Além do bom desempenho que tem ajudado a equipe na K-League, Zeca também tem feito a diferença nos jogos pela Liga dos Campeões Asiáticos - AFC Champions League, competição essa que atualmente grandes times estão na disputa, principalmente pelo recente investimento insano no futebol Árabe, em times como Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli, etc. O Pohang acumula até o momento duas vitórias em duas partidas disputadas, e o próximo confronto no torneio internacional é diante do Urawa Reds, do Japão.

"Também é um campeonato que estamos bem. Estamos brigando pelo título, é difícil, mas estamos brigando pelo título na K-League, porque não almejar um título internacional já que começamos tão bem. Sabemos da força das equipes árabes, mas temos nosso valor. Seria um ano perfeito para nós e para mim individualmente", explicou o jogador.

Próximo Compromisso

O atacante Zeca volta aos gramados com o Pohang Steelers na manhã desta sexta-feira (20), em que terá de enfrentar a equipe do Incheon United, às 07h30, no Estádio Pohang Steel Yard. O confronto é válido pela primeira rodada da fase eliminatória da K-League 1.