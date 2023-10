Melhor passador do Austria Wien, Lucas Galvão se destaca com bons números defensivos na Liga Austríaca

Em sua segunda temporada defendendo o Austria Wien, o zagueiro Lucas Galvão se credenciou como um dos melhores jogadores em sua posição com bons números na Liga Austríaca. O defensor brasileiro, que recentemente completou 50 jogos pelo clube da capital do país, lidera o ranking de passes certos, com 39.4 por partida e 84% de aproveitamento, e integra o top-3 em atributos importantes entre os atletas da equipe.

O jogador é o segundo em cortes e bolas longas, com 3.1 e 3.8, respectivamente, e o terceiro em desarmes, com 2.4, ambos por jogo. Na Admiral Bundesliga, é o quinto entre todos no ranking de interceptações, com 2.7 por jogo, além de já ter sido selecionado uma vez pelo time da semana do Sofascore.

Além destes números, Lucas Galvão também possui ótimos números individuais pelo Austria Wien. São 8.1 bolas recuperadas, 60% de duelos ganhos no chão, 58% de disputas de bolas vencidas e 55% de duelos aéreos ganhos, por jogo.

Lucas Galvão possui vasta experiência na elite austríaca, com 107 jogos disputados, e mais de 160 partidas em competições nacionais. Com passagens por times brasileiros como a Ponte Preta, XV de Piracicaba e o Caxias, o zagueiro defende o Austria Wien desde fevereiro de 2022.