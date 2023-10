Destaque do Bregenz, Matheus Lins comemora boa fase do time austríaco: "Jogando em alto nível"

Neste sábado (21), o Bregenz venceu o Horn por 3 a 1, pela Segunda Divisão do Campeonato Austríaco e retornou a segunda colocação no campeonato. Após a partida, um dos pilares da equipe, o zagueiro Matheus Lins, demonstrou animação em relação ao desempenho do clube.

"Estamos jogando em alto nível. Não é à toa que estamos na segunda colocação. Toda campanha nos dá confiança para continuar lutando e crescendo dentro da competição. O clube está entrando para vencer todos jogos que disputa, mas temos que seguir em frente porque ainda tem bastante campeonato pela frente", disse Matheus Lins.

Nessa competição, em 11 jogos, o Alvinegro acumula 19 gols marcados e apenas nove sofridos. A trajetória do segundo colocado é composta de sete vitórias, um empate e três derrotas.

Com passagem pelas bases de Atlético MG e Bahia, o brasileiro conquistou o Brasileiro Sub-20, em 2020, e o Campeonato Baiano Sub-20, em 2021. Na Europa, Matheus soma 40 jogos, oito gols e duas assistências. O jogador também comentou sobre a experiência de atuar no exterior.

"É uma experiência única jogar fora do Brasil. Claro que abdicamos de muitas coisas para estar aqui, vivendo o nosso sonho, mas é o que eu amo e o quero para minha vida. Essa oportunidade me fez evoluir muito como pessoa, e como atleta", finalizou o camisa 13.

O Bregenz retorna a campo no próximo sábado (28) diante do Stripfing, às 09h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada da 2. Liga Áustria.