Internazionale bate Torino e dorme na liderança da Serie A

Neste sábado (21), Torino e Internazionale se enfrentaram em partida válida pela 9ª rodada da Serie A. A partida foi disputada no Estádio Olimpico Grande Torino. Os visitantes saíram vencedores pelo placar de 3 a 0.

O primeiro tempo da partida foi dominado pelos mandantes e se não fosse por Sommer, o Torino teria ido para o intervalo vencendo a partida. Já no segundo tempo a Inter voltou melhor, conseguindo impor seu ritmo. O time de Milão marcou seus gols com Thuram, Lautaro Martinez e Çalhanoğlu fechou o placar de pênalti. Com o gol de hoje o atacante argentino chegou a 11 gols em apenas 9 jogos, sendo o artilheiro do campeonato.

Liderança provisória

Em um primeiro tempo de poucas chances a primeira foi sair apenas com 17 minutos de jogo. Thuram recebeu a bola pelo lado direito, conduziu, tirou dois jogadores, mas na hora de finalizar bateu fraco para a defesa fácil de Milinkovic-Savic. Depois dessa chance a Inter não conseguiu chegar mais com perigo e viu o Torino quase abrir o placar duas vezes.

A primeira foi com Seck, a zaga se atrapalhou e entregou a bola para o atacante que bateu colocado e obrigou Sommer a fazer uma ótima defesa. Depois o goleiro voltou a trabalhar na cabeçada de Pellegri. Essa foi a última chance antes do intervalo.

Na segunda etapa os visitantes voltaram melhor para a partida. Logo aos 13, Dumfries recebeu a bola, invadiu a área e cruzou rasteiro para trás. Thuram chegou batendo e colocou a bola no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar. Aos 21, Depois de cobrança de escanteio Acerbi desviou na primeira trave e a bola sobrou em Lautaro Martinez que precisou apenas empurrar para fazer 2 a 0.

Thuram ainda teve mais uma boa chance, mas na hora do chute foi travado pelo zagueiro. Aos 44, os mandantes ainda perderam uma chance inacreditável depois de uma saída errada de Sommer. No final, Çalhanoğlu fechou o placar de pênalti.

Tabela e Próximos confrontos

Com a derrota o Torino fica na décima quarta colocação com apenas 10 pontos. Na próxima rodada o time enfrenta o Lecce fora de casa, no próximo sábado (28), às 13h.

Já a Inter, com os três pontos, assume provisoriamente a liderança do campeonato com 22 pontos. Na próxima rodada a equipe volta a Milão para enfrentar a Roma, no domingo (29), às 14h.