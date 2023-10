Ex-Corinthians, Murillo compara Premier League ao Campeonato Brasileiro: "Não há jogos fáceis"

O zagueiro Murillo, vendido pelo Corinthians ao Nottingham Forest, da Inglaterra, no meio deste ano, não esquece o Campeonato Brasileiro. Em entrevista para o clube inglês, o defensor comparou a Premier League ao Brasileirão.

"No Brasil, conhecemos bem os clubes ingleses, pois acompanhamos a Premier League", disse o defensor, que ainda completou: "Sabemos que não há jogos fáceis na Premier League, é como o Campeonato Brasileiro, não há jogos fáceis, mesmo aqueles entre clubes maiores e menores sempre foram partidas difíceis."

"É por isso que acredito que é a maior liga do mundo, a mais forte e competitiva, pois existem times com formações e estilos diferentes, e é difícil. Acredito que se trata de trabalhar duro, o treinador principal nos informará sobre o time do Luton, como eles jogam, como saem com a bola, marcá-los.

"Independentemente do adversário, sempre temos que estar preparados para tudo", concluiu o zagueiro, em entrevista para o clube nesta sexta-feira (20).

Veja o restante da entrevista

"Primeiramente, tenho que agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Sempre sonhei em jogar na Premier League, mas nunca imaginei que isso aconteceria tão cedo."

"Não entendemos os planos de Deus. Quando menos esperamos, estamos pensando em uma coisa e Deus nos proporciona algo ainda maior do que poderíamos imaginar."

"Estou muito feliz, me sinto ótimo, fui muito bem recebido pelos rapazes, eles foram incríveis. Apesar de estar aqui há apenas dois meses e meio, já me sinto em casa."

"Estou muito satisfeito com tudo o que está acontecendo e sou grato ao treinador principal e ao Nottingham Forest por acreditarem em meu potencial e meu futebol."Agora é hora de trabalhar duro e dar o meu melhor."

"Sempre dizemos que os compatriotas brasileiros no exterior são como uma família, e essa tem sido a minha experiência aqui. Eles me ajudaram muito quando cheguei, especialmente o Felipe, que também jogou pelo Corinthians e ocupa a mesma posição que eu, ele tem me ajudado muito. Como ele é um jogador mais experiente e passou por diferentes clubes, ele me dá conselhos sobre o que preciso fazer, ele me ajuda muito em campo."

"Danilo e Andrey são um pouco mais jovens, têm a minha idade, então nós nos divertimos. Onde quer que os brasileiros vão, somos divertidos, sempre rindo e brincando. Nos divertimos muito juntos e realmente somos como uma família."

"Por exemplo, quando cheguei, não pude me mudar para minha casa, o apartamento onde estou agora. Danilo me chamou e disse 'fique na minha casa, você é família, você é um cara ótimo e nos damos muito bem, venha ficar na minha casa', essa comunicação realmente ajuda."

"Os brasileiros têm corações grandes, são pessoas boas e o que posso dizer sobre eles? Felipe, Danilo e Andrey são ótimas pessoas. Eles são como minha família fora do Brasil. Não os conheço há muito tempo, mas eles provaram ser pessoas boas, confiáveis e com grandes corações."

"Espero que essa conexão que temos continue e que continuemos amigos se alguém se mudar no futuro. É uma ótima relação, almoçamos juntos também, não podemos ficar sem nossa comida brasileira, sentimos muita falta dela. Às vezes, almoço na casa do Danilo ou fazemos um churrasco juntos."

"É uma relação muito boa. Tive uma conversa com um dos membros da comissão técnica hoje e ele me perguntou como eu me sentia em relação ao clube, à equipe e até onde poderíamos chegar."

"Eu disse a ele que, com os jogadores que temos, se conseguirmos unir todos esses jogadores e todos jogarem juntos, se complementando e se ajudando, dando o melhor de si uns para os outros, podemos alcançar coisas grandiosas."