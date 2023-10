Sir Bobby Charlton, ídolo do Manchester United e da Inglaterra, morre aos 86 anos

Sir Bobby Charlton, lenda do Manchester United e da Inglaterra, morreu neste sábado (21), aos 86 anos de idade.

Charlton é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos do Manchester United, marcando 249 gols em 758 jogos entre 1956 e 1973. Ele ganhou a Copa da Europa com o United em 1968, bem como três títulos da Primeira Divisão.

Vencedor da Copa do Mundo de 1966, somou 106 partidas pela Inglaterra, marcando 49 gols, um recorde de gols que manteve de 1970 a 2015.

“É com grande tristeza que partilhamos a notícia de que Sir Bobby faleceu pacificamente nas primeiras horas da manhã de sábado”, disse comunicado oficial da família.

“Ele morreu cercado por sua família. Sua família gostaria de agradecer a todos que contribuíram para seu cuidado e às muitas pessoas que o amaram e apoiaram. Solicitaríamos que a privacidade da família fosse respeitada neste momento”.

A carreira de Charlton no clube está mais intimamente associada ao Manchester United, mas ele também jogou e dirigiu o Preston North End.

Ele foi aclamado na Inglaterra como "uma verdadeira lenda do nosso jogo". O Manchester United também prestou homenagem a Charlton, a quem chamou de "um dos maiores e mais queridos jogadores da história do clube".

Comunicado divulgado pelo Manchester United

“Sir Bobby foi um herói para milhões, não apenas em Manchester ou no Reino Unido, mas em todos os lugares onde o futebol é jogado em todo o mundo”, dizia um comunicado do clube.

Ele era admirado tanto por seu espírito esportivo e integridade quanto por suas excelentes qualidades como jogador de futebol; Sir Bobby sempre será lembrado como um gigante do jogo.

Formado na nossa academia de juniores, Sir Bobby disputou 758 partidas e marcou 249 gols durante 17 anos como jogador do Manchester United, vencendo a Copa da Europa, três títulos da liga e a Copa da Inglaterra. Pela Inglaterra, ele disputou 106 partidas pela seleção e marcou 49 gols. pela Inglaterra e venceu a Copa do Mundo de 1966.

Após sua aposentadoria, ele serviu o clube com distinção como diretor por 39 anos. Seu histórico incomparável de conquistas, caráter e serviço ficará para sempre gravado na história do Manchester United e do futebol inglês; através do trabalho transformador da Fundação Sir Bobby Charlton.

As mais sinceras condolências do clube vão para sua esposa, Lady Norma, suas filhas e netos, e todos que o amavam.”